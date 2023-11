Winterbar Hyghe in Jabbeke breidt uit met schaatspiste: “Ik stel me vragen bij procedure”

De Jabbeekse winterbar, ditmaal met ijspiste, zal weer voor flink wat winterpret zorgen. Opnieuw zijn het de mensen, met Jabbekenaar Franky Baert, achter winterbar Hyghe, die de concessie verkregen. Ditmaal waren er andere kapers op de kust. Maar Lieve Dereu, zaakvoerder van ruitersport Picobello in Snellegem, hekelt de procedure.

“Ik begon met veel enthousiasme de kostenraming voor de pop-up winterbar met ijspiste 2023-2024 op te maken. Al snel kwam ik tot de conclusie dat mijn werk eigenlijk overbodig bleek te zijn. De kandidaat die eigenlijk de voortzetting is van vorige jaren, kreeg de concessie.”

“Wat ik niet begrijp, is dat de gemeente dan nog op zoek is naar kandidaten. Dat je maar één week de tijd krijgt om zo’n project op poten te zetten, klopt ook niet. En de concessiehouder van vorig jaar heeft nu al een aantal evenementen online gezet. Ik stel me dan ook vragen bij de procedure”, zegt Lieve Dereu.

“Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen de huidige winterbar of tegen de huidige concessiehouder. De winterbar is een heel mooi gebeuren dankzij deze mensen. Ze hebben er een stemmig evenement van gemaakt, met een mooie programmatie. Als ik het had kunnen uitwerken, had ik gewoon meer het accent gelegd op het familiale gebeuren. Maar nogmaals, de huidige concessiehouders doen goed werk. Maar een oproep tot concessie moet gewoon echt openbaar zijn.”

Schaatspiste

Het antwoord van het schepencollege is formeel. “Voor een dergelijk evenement werken we altijd met een concessieovereenkomst. Vorig jaar werd die overeenkomst gesloten voor één jaar. Bij een positieve evaluatie kon de overeenkomst verlengd worden voor twee opeenvolgende jaren. De uitbaters van de winterbar van de voorgaande editie kregen een positieve evaluatie, waardoor het schepencollege besliste om de concessieovereenkomst te verlengen.”

“Maar voor de editie 2023-2024 werd beslist om een schaatspiste toe te voegen aan de concessie. Dit zorgt voor een wezenlijke wijziging van de essentiële onderdelen van de overeenkomst, waardoor een nieuwe concessieovereenkomst nodig was. Gezien de naderende winterperiode werd de mogelijkheid tot inschrijving beperkt in tijd om genoeg voorbereidingstijd te laten aan de organisator van deze editie. De gemeente is zich bewust van de late timing, maar verduidelijkt dat er geenszins sprake is van een vroegtijdige gunning”, is de officiële reactie.

Krappe timing

Burgemeester Frank Casteleyn verduidelijkt: “In principe werd de concessie na een positieve evaluatie verlengd. Dit doen we omdat er uiteraard niet zoveel spelers zijn op de wintermarkt en omdat we als gemeentebestuur willen garanderen dat het een professioneel event wordt. Maar omdat er dus dit jaar een ijspiste bijkomt, hebben we daarvoor een nieuwe concessie moeten uitschrijven.”

“Dat de timing voor andere kandidaten krap was, is een terechte opmerking. We zijn wel blij met deze ijspiste, waarbij zo’n 70 mensen tegelijkertijd kunnen schaatsen. Alle leerlingen van de Jabbeekse basisscholen zullen hier gratis van kunnen genieten. En op zaterdagnamiddag is het gratis voor alle Jabbeekse kinderen. De jeugdverenigingen zullen hier massaal aanwezig zijn.”

(PA)