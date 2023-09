Wingense Wijnbeurs: waar u unieke wijnen in uw glas treft

De Centrumschool en het oudercomité zetten het nieuwe schooljaar in met de allereerste activiteit: ‘Wingense Wijnbeurs’. Op zaterdag 7 oktober kunnen wijnliefhebbers proeven van diverse soorten wijnen. Het evenement vindt plaats in zaal De Verrekijker.

“De succesformule houdt stand! Jaarlijks lokt de kleinschalige, gezellige beurs een 300-tal bezoekers. Ook dit jaar organiseren we opnieuw een ‘Wingense Wijnbeurs’”, vertelt Koen Holvoet van het oudercomité. “We zijn aan onze 16de editie toe en naar jaarlijkse gewoonte vindt de wijnbeurs telkens plaats de eerste zaterdag van oktober. Zeven wijnhandelaars komen langs en brengen een aanbod met een 80-tal soorten wijnen. De traditionele wijnlanden zoals Frankrijk, Italië en Spanje tekenden in. Ook wijnen uit Oostenrijk, Portugal, Griekenland, Argentinië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Chili, Zuid-Afrika en zelfs Californië kunnen gedegusteerd worden.”

Kinderanimatie

De wijnproeverij vindt plaats in feestzaal De Verrekijker in Wingene van 15 uur tot 21 uur. De toegang bedraagt 6 euro in voorverkoop en 8 euro aan de deur. Wijnen bestellen kan tijdens de beurs zelf of nadien via de website. Op zaterdag 28 oktober kunnen alle bestellingen afgehaald worden in de Centrumschool. “Dit is onze eerste startactiviteit dat het oudercomité organiseert en ook de kinderen staan centraal”, gaat Koen Holvoet verder. “Er is kinderanimatie voorzien en dat is uniek tijdens een wijnbeurs. Kinderen zullen zich geen minuut vervelen. De bezoekers worden ook in de watten gelegd. Elk uur wordt een wijnpakket weggeschonken. De opbrengst van deze wijnbeurs wordt besteed aan activiteiten en materialen voor de kinderen van de Wingense Centrumschool.” (NS)

Kaarten kunnen gereserveerd worden via wijnbeurs.wingene@gmail.com.