Wines Unlimited start nu ook met wijnbar UVA

Wines Unlimited is al jaren een vaste waarde als wijnhandel, maar in de Meensestraat 83 komt nu ook een wijnbar. In de zomermaanden zal dat een pop-upbar zijn, daarna hoopt zaakvoerder Frederique Braem er een blijvertje van te maken.

Wines Unlimited startte in Rollegem-Kapelle, maar toen Frederique Braem er acht jaar geleden zijn schouders onder zette, verhuisde de zaak naar de Meensestraat in Izegem, schuin achter het College. “Veel mensen kennen ons ondertussen wel, maar onze naambekendheid kan zeker nog groter. De Batjes zijn een goede periode voor ons, dan passeren hier veel mensen”, lacht de zaakvoerder.

Dit weekend tasting

Frederique Braem wil met Wines Unlimited zijn passie voor wijnen delen. “Wij leveren voor feestjes en stellen gratis glazen ter beschikking, maar mikken zeker ook op de particulieren. Je kan hier ook wijn komen proeven. En twee keer per jaar houden we een wine tasting, nu ook weer in het weekend van 2 en 3 juli.”

Wines Unlimited gaat bewust de concurrentie met de verdelers van wijnen van grote wijnhuizen uit de weg. “Wij bieden een alternatief. Vaak minder bekende, inheemse druivensoorten uit regio’s die niet zo gekend zijn. We hebben bijvoorbeeld een heel mooi gamma aan Griekse wijnen, die erg gesmaakt worden door ons cliënteel. Maar ook in Italië en Frankrijk hebben we een paar mooie wijnhuizen waar we aankopen. We verkopen ook gin, rum, whisky,… maar ook daar altijd unieke flessen die je niet in een warenhuis kan verkrijgen.”

Straks start Frederique dus ook met een wijnbar. “Ik speelde al langer met het idee. Ik was op rondreis in de Prosecco-regio toen we binnenstapten in de Signorvino-wijnshop. Daar combineert men ook het winkelen met een bar, waar je een glas kan drinken en een hapje eten. Dat concept wil ik nu hier implementeren.”

UVA betekent zowel in het Spaans als in het Latijn druif

Het zal allicht nog enkele maanden duren vooral de definitieve vergunning daarvoor in orde is, maar ondertussen opent Frederique een pop-upbar. “Die komt in het voorste deel van de zaak, die nu wat als winkel is ingericht. Er komen uiteraard tafels en stoelen en we maken het ook gezellig. Winkelen zal je kunnen blijven doen, maar je kan dat doen in het achterste gedeelte van de zaak.”

Lokale biertjes

Vrijdag 15 juli is de streefdatum voor de opening. “Onze wijnbar zal UVA heten, dat betekent zowel in het Spaans als in het Latijn druif. Donderdag zullen we open zijn van 13 tot 20 uur, op vrijdag en zaterdag van 10 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 14 uur. Je zult hier ook wat koude tapas kunnen krijgen. Maar wie liever iets anders wil dan een wijntje, kan hier gerust ook een frisdrank, koffie of een lokaal biertje krijgen. En uiteraard kun je de wijnen die je hier proeft ook kopen.” (WVS)