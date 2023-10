Win één jaar lang kip aan het spit van traiteur Pure Taste in Kortrijk

Pure Taste, de traiteurwinkel van Kelly Libaers (25) en Mathieu Clarysse (26) in de Koning Albertstraat, is twee jaar open. “Twee mensen kunnen een jaar lang kip aan ’t spit winnen!” De winnaars worden bekend gemaakt op 23 oktober via de sociale media van Pure Taste.

Pure Taste bestaat bijna twee jaar. “Door onze andere projecten, zoals bijvoorbeeld de zomerbar Marie-Claire’s, hebben we onze winkel af en toe wat in de steek gelaten, maar nu gaan we terug volle gas voor onze traiteurzaak. Met onze winacties zetten we ons nieuw concept van kip aan het spit in de kijker”, aldus Kelly.

“Naast onze tapasplanken, verse dagschotels, soepen, bereide gerechten en desserts hebben we door de enorme vraag naar kip aan ’t spit ons hierin verder gespecialiseerd. Daarnaast is Pure Taste volop bezig met het vernieuwen van onze afhaallijst, vanaf deze week in onze winkel verkrijgbaar. Ook met nieuwjaar en kerst zal er terug een mooie menu te verkrijgen zijn.”

“Met onze winacties zetten we ons nieuw concept van kip aan het spit in de kijker”

Kelly en Mathieu lanceren twee leuke winacties om één jaar lang wekelijks een kip aan het spit te winnen. Er zullen dus twee winnaars zijn. “Gok hoeveel eitjes de vaas bevat. Het antwoord mag je reageren onder de Facebook– of Instagrampost van Pure Taste. Daarvoor mag je ook komen kijken bij ons in de winkel. De vaas staat op de toonbank. Om te kunnen winnen moet je ook onze pagina’s volgen en de post delen”, vertelt Kelly.

(lees verder onder foto)

Gok hoeveel eitjes de vaas bevat en wie weet win jij één jaar lang gratis kip aan ‘t spit

“De tweede potentiële winnaar zal moeten langskomen bij ons in de winkel. We hebben een eitje verstopt in één van de kippen aan ’t spit. Die persoon moet ons vervolgens taggen in hun verhaal met het winnende kippetje”, vult Mathieu aan.