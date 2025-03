Wilfried (64) zoekt nieuwe uitbater voor brasserie Clarenhof in Nieuwpoort: “Liefst iemand met ervaring die de streek kent”

Brasserie Clarenhof in Nieuwpoort zoekt een nieuwe uitbater. De brasserie, gelegen in het voormalige Clarissenklooster, maakt deel uit van de residentie Clarenhof. Eigenaar Wilfried Martens (64) is specifiek op zoek naar een nieuwe uitbater om de dagelijkse werking voort te zetten.

Brasserie Clarenhof maakt deel uit van residentie Clarenhof van de Oost-Vlaamse groep Senior Homes. De familieonderneming uit Deinze beheert een tiental grote residenties met assistentiewoningen in Oost- en West-Vlaanderen, onder andere aan de kust in Nieuwpoort en Oostende.

De residentie in de Recollettenstraat bestaat sinds 2019 en heeft tot op vandaag 85 bewoners. Waar vroeger de kapel en het Clarissenklooster stonden, eten de bewoners en niet-bewoners nu hun buikje vol in brasserie Clarenhof. Eigenaar Wilfried Martens (64) is nu op zoek naar een nieuwe uitbater. “Dit omwille van mijn chef-kok, die ondertussen ook de leeftijd van 64 jaar heeft bereikt”, verduidelijkt Wilfried. “Hij kan wel nog even verder, maar ondertussen zijn we gestart met onze zoektocht. Ik zou heel graag een koppel of een kleine familie vinden met al een aantal jaren ervaring in de horeca en die liefst de streek kennen.”

Open voor nieuwe ideeën

“Ons basiscliënteel zijn de bewoners van de assistentiewoningen, die zes dagen per week een verse lunch met vriendelijke bediening krijgen”, vervolgt hij. “Dat is zeker een troef, want als de nieuwe uitbater hen goed verzorgt, is dat een vast inkomen. Voor de rest staan we open voor nieuwe ideeën. Mocht iemand bijvoorbeeld elke vrijdag- of zaterdagavond een bepaalde formule willen uitwerken, dan is dat allemaal goed. Nieuwpoort is bovendien een leuke locatie, wat eigenlijk mensen aantrekt uit het hele land. We hebben hier bewoners uit Brussel, Antwerpen en Vlaams-Brabant.”

Je kunt er terecht voor de doorsnee brasseriekeuken. “Mensen kunnen à la carte, een dagschotel of een van de menu’s bestellen. Op ons menu staat onder andere verse soep, côte à l’os, stoverij en visgerechten zoals vispannetje. Daarvoor gebruiken we verse ingrediënten.”