Wilco opent pop-up koffiebar in tijdelijk gesloten ‘Postbar’ in Brugge

Koffiebrander Wilco Dees, bekend van Swans and Crosses in de Hoogstraat, baat minstens nog tot het einde van het jaar een koffiebar uit in de tijdelijk gesloten Postbar in de Langestraat in Brugge.

De Postbar werd in november 2019 geopend als koffie- en ontbijtbar door Tine Vandenbon. Kenmerkend waren de postkaartjes die ze er aanbood om mensen aan te sporen weer kaartjes te schrijven. Deze uitbating staat echter al ettelijke maanden leeg omdat de uitbaatster mentaal door een moeilijke periode gaat; dat maakte ze ook zelf bekend. Zo zag Wilco de mogelijkheid om het pand in afwachting van de terugkeer te huren en in te richten als koffiebar.

“Het spreekt voor zich dat ik hier de koffie van mijn eigen branderij – gevestigd in de Hoogstraat 38 – serveer. Onder de noemer Swans and Crosses is mijn broer Renco daar ook actief als tatoeëerder en Jens Lagast runt er zijn barbershop. En dan wordt er met Moonwake Jewelry ook nog een collectie juwelen aangeboden. Veel activiteiten dus onder één dak en daardoor is de ruimte voor mijn koffie-activiteiten er nogal beperkt.”

Verlenging

” Het is voor mij dan ook een meevaller dat ik nu alvast tijdelijk hier terecht kan om niet alleen mijn koffiebonen en gemalen koffie te verkopen, maar ook om een kopje koffie te serveren. Daarnaast serveer ik ook thee en artisanale vruchtensappen en limonades. En wie graag een hapje wil bij de koffie kan kiezen uit onder meer chocoladetaart en bananenbrood. Mogelijk komt er een verlenging; dat zou ik zeker niet erg vinden maar dat hangt natuurlijk vooral af wat de verdere plannen zijn van Tine met de Postbar.”

Dees Koffierbar, in de Langestraat 82, is geopend op woensdag, donderdag en vrijdag in de namiddag en de zaterdag de hele dag.