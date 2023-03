Wijziging warme maaltijden in dorpsrestaurant

Vanaf vandaag woensdag 1 maart 2023 worden de maaltijden in het dorpsrestaurant van Meulebeke voor een periode van één jaar aangeleverd door het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis. Zij haalden de hoogste score op hun mededingende collega’s. Het Sint-Andriesziekenhuis bereidt dagelijks zo’n 500 maaltijden.

Het vast bureau besliste eveneens om de prijs van de maaltijden te verhogen naar 9 euro per maaltijd. In die prijs is soep, een warm middagmaal, een dessert en water inbegrepen. Het reserveren van een maaltijd is verplicht. Dit kan tot de dag voordien om 9.30 uur aan het onthaal van het Dienstencentrum of op het nummer 051 48 61 93. Het restaurant is open van maandag tot en met zaterdag van 11.30 uur tot 12.30 uur. Op zon- en feestdagen is het gesloten. Het blijft mogelijk om een maaltijd op zondag te bestellen die dan thuis dient opgewarmd te worden.