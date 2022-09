WijnResto Merlijn in Beselare ontvangt 12.000 euro subsidies van Westtoer: “Stimuleren verkoop lokale wijnen en toerisme”

WijnResto Merlijn in Beselare ontving dinsdag 12.000 euro subsidies van Westtoer voor hun totaalbeleving ‘WineHotSpot Merlijn’. Gedeputeerde voor toerisme Sabien Lahaye-Battheu mocht het geld officieel komen overhandigen. “Merlijn stimuleert het toerisme en het kopen van lokale wijnen”, klonk het enthousiast.

Gastvrouw en sommelier van Merlijn Carine Hoedt heeft een passie voor wijnen. Haar echtgenoot en Lekkere Westen chef Wendy Vanhecke staat achter de kookpotten.

“De start van ons concept was het aanplanten van onze tuinwijngaard ‘Clos Clement’. Het is de rode draad door gans ons project. We hopen in het voorjaar van 2023 ongeveer 40 flessen van onze wijngaard te serveren. West-Vlaanderen, en meer bepaald onze Westhoek heeft uitstekende wijnen en die willen we promoten”, stelt Carine enthousiast.

Pluktuin

Naast de wijn is er ook de pluktuin met verse kruiden, eetbare bloemen en groenten en fruit ontworpen en onderhouden door de Keukenbiet van Tijs Demyttenaere. “Door de tuin krijgt ons keukenteam voeling met de natuur en creativiteit. Als keuken kunnen we er gebruik van maken voor de afwerking van onze gerechten, maar ook voor de creatie van heerlijke cocktails en mocktails is het ideaal.”

Geschiedenis en cultuur

Het concept van WineHotSpot Merlijn heeft ook een historisch en cultureel kantje. Het is immers de plaats waar Captain Clement Robertson sneuvelde. De naam van de tuinwijngaard verwijst naar hem en een bord met de nodige uitleg prijkt aan de muur.

Boven het domein wappert ook de vlag van zijn regiment in de gekleurde strepen bruin, rood en groen. Bruin van de aarde, rood van het bloed en groen van het mooie en de toekomst. Ook een grote kaart van Beselare aan de muur toont de bezoekers de oude plaatsen van de heksenparochie.

Voor WineHotSpot Merlijn maakte kunstenaar Rik Ryon het kunstwerk ‘Betoverd’ Het stelt een grote druiventros voor gemaakt van rood koper. Het werk moet de blikvanger worden van resto Merlijn.

(NVZ)