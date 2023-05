Wijnrestaurant Osar opent in Kortrijkstraat: “We willen bewust wat ‘anders’ zijn”

Sommelier Dominique Maes (35) en zijn vriendin Lore Vandewiele (34) openen op 6 juni in een pand in de Kortrijkstraat 94 in Tielt de deuren van restaurant Osar. Gasten zullen er niet alleen een hapje kunnen eten, er zullen ook vijftig verschillende wijnen uit zestien landen te vinden zijn.

‘Osar’ betekent niet voor niets ‘durven’ in het Spaans. Op de plek waar straks het restaurant opent, was vroeger een tattooshop gevestigd. Nog eerder was het een zaak met kinderkleding. “Toegegeven, de roze raam- en deurlijsten schrokken ons eerst wat af”, zegt Dominique. “Maar desondanks zagen we de mogelijkheden en we besloten het pand te kopen en te gaan voor een grondige verbouwing. We zijn trots op het resultaat. Een eigen restaurant zat per slot van rekening al heel erg lang in mijn hoofd.”

Lichtslinger

In een vorig leven stond Dominique in de keuken van de Shamrock, terwijl hij de jongste vier jaar werkte als vertegenwoordiger van wijnen. Hij staat straks zelf ook in de keuken van Osar. Lore combineert straks haar job bij een sociaal verhuurkantoor met de administratieve kant van de nieuwe zaak. “We hebben 30 zitplaatsen”, vertelt ze. “Door die kleinschaligheid kunnen we perfect alles zelf in de hand houden en focussen op kwaliteit. Al wordt Osar geen doorsnee brasserie en dat hebben we ook in het interieur wat doorgetrokken. Zo zal het felgekleurde plafond, de lichtslinger boven de toog en het logo van Osar meteen in het oog springen.”

Niet toevallig staat er centraal in het restaurant ook een wijnkoeler, want de grote passie van Dominique speelt een grote rol bij Osar. “We willen de drempel zo laag mogelijk houden, maar tegelijk ook kunnen uitpakken met verrassende smaken. Niet iedereen zal meteen een fles bestellen, dus je zal hier ook steeds vier witte en vier rode wijnen per glas kunnen drinken. Die wijnen zullen telkens wisselen. Zo zullen gasten hier bijvoorbeeld eens een minder bekend Sloveens wijntje kunnen proeven. Er zullen in totaal veertig à vijftig wijnen uit zestien landen op de kaart staan. De prijzen variëren tussen 28 en 140 euro. Die wijn van 140 euro verwachten we trouwens niet meteen te hoeven openen, maar aangezien we ons profileren als wijnrestaurant moeten we ook het neusje van de zalm kunnen aanbieden, niet?”

Wijnboer

De liefde voor het vak kreeg Dominique van thuis mee. “Mijn ouders werkten voor alle duidelijkheid niet in de horeca, maar elke vakantie stond bij ons gezin in het teken van wijn. Bij autovakanties bezochten we steevast wijnboeren, waarna we altijd met een goed gevulde koffer terugkeerden naar Tielt. Zo is de fascinatie eigenlijk al begonnen als kind. Dat groeide uit tot een passie en ik ging hotelschool volgen en werd sommelier. En ondertussen gaan we zelf ook met het gezin elke vakantie wijnboeren ontdekken.”

Er zal niet met menuutjes gewerkt worden bij Osar, al wordt de kaart wel beperkt gehouden. “We gaan uitsluitend met verse, seizoensgebonden producten werken. Gasten krijgen de keuze tussen vier voorgerechtjes, vier hoofgerechtjes en een viertal dessertjes. Zowat om de drie weken zal de kaart aangepast worden. Op de middag bieden we ook een lunchformule aan. Uiteraard begeleiden we de klant ook met plezier bij de keuze van een passende wijn bij de gerechten. Ook zonder reservatie zal iedereen hier trouwens gerust kunnen aanschuiven aan de bar om een glaasje te drinken of om een hapje te eten.” (SV)

Info op www.osar-tielt.be.