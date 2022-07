Wijndomein Entre-Deux-Monts brengt eigen gin op de markt: de Rouge Noir Gin

Nadat eerder het wijndomein Monteberg een gin op de markt bracht, is het nu de beurt aan het wijndomein Entre-Deux-Monts uit Westouter. De Rouge Noir Gin wordt gemaakt op basis van jeneverbes, maar ook van vijf botanicals die rond de wijngaard te vinden zijn.

“Tijdens de lockdown lag de horeca een hele tijd stil en hadden we zelf ook tijd om ons te herbronnen, en frisse nieuwe ideeën op te doen,” aldus wijnbouwer Martin Bacquaert. “Toen hadden we ook een jongeman in ons team, die lange tijd gewerkt had in een ginstokerij in Engeland. Zo begonnen we samen te experimenteren om een gin te maken. Het proces duurde heel lang, bijna een jaar om het recept samen te stellen.”

Kruiden uit de wijngaard

De gin is op basis van jeneverbessen, versterkt met kruiden uit de wijngaard: paarse korenbloem, duizendblad, kamille, klaproos en bloedzuring. “Daarna werd de gin geassembleerd met ons wijndistillaat dat zes jaar op eiken vaten rijpte. In de mond heeft onze gin een gastronomische aanzet met de pure smaak van jeneverbes en lichte toetsen van de wijngaardkruiden, gevolgd door een lange afdronk. Het is de perfecte basis voor een culinare gin&tonic, ook als basis voor verfijnde cocktails of om puur te genieten na de maaltijd.”

De Rouge Noir Gin is te verkrijgen in een speciale fles, een soort wijnfles. “De lijnen op de fles weerspiegelen de effectieve hoogtelijnen van de Rodeberg en Zwarteberg. De aroma’s zijn heel puur en fijn, vandaar dat er voor een glazen kurk gekozen werd, namelijk een vinolok. Op die manier worden de edele aroma’s lang bewaard.”

Watertekort

Op het wijndomein denkt men ondertussen al aan de oogst van dit jaar. ‘Het druivenseizoen is dit jaar vroeg gestart, zonder verrassingen zoals voorjaarsvorst. Tot op vandaag hebben we hogere temperaturen, veel zon en een aanhoudende droogte. Kortom ideaal voor de wijngaard, maar er dreigt wel een watertekort te komen als het in de komende maand niet regent. Rond half september zou de oogst starten”, besluit Martin Bacquaert.

Entre-Deux-Monts viel ook opnieuw in de prijzen op de Concours Mondial van Brussel met een zilveren medaille voor de witte wijn Quatre Cépages 2021 en een gouden medaille voor de mousserende wijn Bacquaert Brut. De wedstrijd voor de mousserende wijnen vond plaats in Bairrada, een bekende wijnregio in Portugal. Een duizendtal mousserende wijnen uit 25 landen, waaronder heel wat uit de Champagnestreek, werden blind geproefd door een panel van 65 wijnproevers.