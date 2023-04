Wie zal al die Waalse families straks bedienen aan zee? Lentevakantie zorgt voor hoge nood: 654 vacatures bij kusthoreca

De kust verwacht een pak Franstalige toeristen in mei, nu de lentevakantie bij hen niet meer samenvalt met onze paasvakantie. Maar is de horeca daar wel klaar voor? Vandaag staan er nog altijd 654 vacatures open. “Zo goed als alle uitbaters zitten met de handen in het haar”, zucht Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen.

We beginnen met goed nieuws: de horeca aan onze kust heeft op dit moment een veertigtal vacatures minder openstaan dan vorig jaar. Toch zijn dat er nog altijd liefst 645 en dat is een probleem. Aan de vooravond van wat zich aankondigt als een erg drukke meimaand zijn horeca-uitbaters in de tien kustgemeenten dan ook wanhopig op zoek naar personeel. Begin mei start in Franstalig België immers de lentevakantie, die voor het eerst niet samenvalt met onze paasvakantie. (lees verder onder de grafiek)

Het grootste aantal openstaande vacatures noteren we in Blankenberge. Daar worden liefst 156 mensen gezocht voor een job in de horeca. Dat zijn er drie keer meer dan vorig jaar. Brugge telt evenveel vacatures, maar de jobaanbiedingen van de vele horecazaken in de binnenstad maken ook deel uit van dat cijfer.

Ook in Knokke-Heist (112 vacatures) en Oostende (82) kunnen ze nog heel wat helpende handen gebruiken. Helemaal onderaan de rij staat Bredene, daar worden slechts zes mensen gezocht.

Probleem voor iedereen

Er is aan de kust - en bij uitbreiding in de hele provincie - vooral een tekort aan zaal- en keukenpersoneel. Een chronisch probleem, weet voorzitter Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen. “De situatie is niets veranderd in vergelijking met vorig jaar. Horeca-uitbaters zitten nog altijd met de handen in het haar. Vast personeel, flexi-jobbers, jobstudenten... Ze melden zich steeds minder aan voor een job in de horeca. Iedereen kampt met dit probleem, zowel de kleine als de grote zaken”, aldus de voorzitter van Horeca West-Vlaanderen.

“Zonder jobstudenten zou de situatie pas écht schrijnend zijn”

In Blankenberge zelf klinken dezelfde verzuchtingen. “Gelukkig zijn er nog de jobstudenten, dankzij wie het ons lukt om alle drukke periodes te overbruggen. Akkoord, die jongeren willen meer tijd voor zichzelf, maar daar hebben ze ook geld voor nodig. Zonder jobstudenten zou de situatie pas écht schrijnend zijn. Het is vooral de zoektocht naar vast personeel waar we ons zorgen om moeten maken”, getuigt David Maes, uitbater van brasserie Chalet Leopold.

David Maes van Chalet Leopold. © Kurt Desplenter Foto Kurt

“En dan vooral gepást personeel, want niet elke kandidaat die de VDAB doorstuurt, is geschikt. Soms komen ze een week met succes meedraaien, maar de kans is groot dat we ze na een drukke dag niet meer terugzien. Het verloop is zo groot geworden dat onze reserves klein zijn. We voelen het meteen als er iemand uitvalt.”

Om het personeelstekort deels op te vangen zal de horeca zich moeten aanpassen, meent ook Yves Van Moorter. Sommige uitbaters passen hun openingsuren aan, sluiten een dagje extra of verkleinen hun aanbod.

Digitale hulp

Maar ook de digitalisering kan een oplossing bieden. “Wij maken al even gebruik van een QR-code op onze tafels”, zegt David Maes. “Als je die scant, kun je voortaan niet enkel onze menukaart raadplegen, maar ook rechtstreeks met je eigen smartphone je bestelling doorgeven aan de keuken én daarna betalen. Dat zijn tijdrovende handelingen voor ons zaalpersoneel.”

“Ik denk dat de digitalisering van onze service een noodzaak zal worden om de komende jaren te overleven”

“Die zaken digitaliseren spaart dus echt werkuren uit, waardoor onze bezetting kleiner kan. Uiteraard gebeuren de bediening en het afruimen van de borden nog altijd door onze kelners, het menselijke contact en de service blijven dus aanwezig.”

Handig, maar toch zijn nog niet alle restaurants en tearooms gewonnen voor dit idee. Volgens David zijn er maar weinig zaken die hetzelfde voorbeeld volgen. “Goed, het is geen mirakeloplossing, hé. Op weekdagen, wanneer we voornamelijk een ouder publiek ontvangen, loopt dit wat moeilijker. Maar op drukke dagen is het echt een godsgeschenk. Ook voor de klanten: zij moeten veel minder lang wachten. Ik denk dat de digitalisering van onze service een noodzaak zal worden om de komende jaren te overleven.”