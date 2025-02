Wie wil een frituur in Amerikaanse retrostijl kopen?: “Een garage die we helemaal verbouwd hebben”

Kris Borteel (49) en Cindy Leys (46) begonnen acht jaar geleden een eigen frituur in hun omgebouwde garage. Frituur Route 38 is gelegen aan de Franse grens in Abele. Het is een frituur in Amerikaanse retrostijl. De frituur met woning staat momenteel te koop voor 495.000 euro.

Achttien jaar geleden namen Kris Borteel en Cindy Leys hun intrek aan de Abelestationsplein 23 in Abele samen met hun kinderen Maïté (21) en Noé (19). “In mijn hoofd had ik wel altijd plannen om zelf iets op poten te zetten om te zien of ik iets succesvol uit de grond kon stampen, en daar zijn we zeker in geslaagd. Mijn moeder had frituur ‘t Pickeltje in Ieper en daar had ik natuurlijk ook wel kennis gemaakt met het beroep”, vertelt Kris. “Zes jaar eerder wilde ik al werk maken van een eigen frituur, maar mijn vrouw vond de kinderen toen nog wat te jong om het allemaal haalbaar te houden. Toen ik 40 jaar werd, vond ik het ‘nu of nooit’ en hebben we de stap gezet.”

De garage bij Kris en Cindy’s woning werd de locatie voor hun frituur. “Samen met mijn broer heb ik de garage helemaal omgebouwd. De frituur is 40 m², en ons overdekt en verwarmd terras 15m². Elke millimeter is hier optimaal benut. We kozen voor een Amerikaanse retrostijl, daarvan zijn er niet heel veel”, vertelt Kris.

Gezondheid

“Een frituur uitbaten is heel intensief en jammer genoeg niet meer haalbaar voor mijn echtgenote. Enkele jaren geleden raakte Cindy besmet met het coronaviris en sindsdien haar immuniteit heel laag, waardoor ze vatbaarder is voor ziekte en ook veel langer moet herstellen. Ze kampt ook met zware vermoeidheid en dat vraagt heel veel van haar. Na sluiting van de frituur zijn we hier nog anderhalf uur aan het werken om het volledig te poetsen. Cindy geeft altijd haar maximum en er is meer rust nodig voor haar”, vertelt Kris.

Frituur Route 38 heeft een Amerikaanse retrostijl. © LBR

Frituur Route 38 staat te koop. © LBR

“Op aanraden van de dokters kiezen we voor Cindy’s gezondheid en dat betekent stoppen met de frituur. Even heb ik eraan gedacht om de frituur met iemand anders blijvend open te houden, maar Cindy en ik werken nu al zolang samen dat ik het niet zie zitten. We zijn er samen aan begonnen en we gaan samen, op een hoogtepunt, ermee ophouden. Vroeger was ik vrachtwagenchauffeur. Deels heb ik die job alweer opgenomen en na de verkoop van de frituur zal ik met veel plezier weer meer met de vrachtwagen op de baan gaan.”

Overnemers

De woning en frituur staan te koop voor 495.000 euro. “De woning telt 3 slaapkamers en is een halfopen bebouwing. De frituur is goed draaiend met fantastische klanten. Zowel Belgische als Franse klanten komen hier over de vloer. Onze kinderen komen hier graag iets eten, maar overnemen zit er niet in”, lacht Kris. “We hebben er goede hoop in dat de juiste persoon de frituur zal kopen en er een mooi vervolg aan zal breiden. Er is veel interesse, maar de financiële stap is voor sommige mensen wat te groot.”