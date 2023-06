Wie proeft St.Bernardus Abt 12 Nitro?: “Dikke, romige schuimkraag die heel aanhoudt”

St.Bernardus Abt 12 Nitro doet misschien bij weinig mensen een belletje rinkelen. Het bier van brouwerij St.Bernardus in Watou bevat meer stikstof en minder koolstofdioxidegas (CO2) in vergelijking met een normale Abt 12. Het bier vind je op een beperkt aantal plaatsen.

“Eigenlijk is het bier al een paar jaar verkrijgbaar. We zijn er enkele jaren geleden mee begonnen op vraag van onze importeur in de Verenigde Staten. St.Bernardus Abt 12 Nitro is eigenlijk hetzelfde als onze reguliere Abt 12 op vat. Het bier wordt afgewerkt met meer stikstof (nitrogen gas) en minder CO2 dan bij een gewoon vat Abt 12. Het zorgt voor een heel dikke, romige schuimkraag die heel aanhoudt. Het mondgevoel is ook iets zachter dan bij een reguliere Abt 12”, legt Pieter Verdonck, marketing brouwerij St. Bernardus, uit.

Stelselmatig uitbouwen

Sinds een tweetal jaar vind je het bier ook op de kaart van rooftopbar Bar Bernard. “Het is nu in België nog maar op een paar plaatsen beschikbaar, inclusief Bar Bernard. In de Verenigde Staten is het al meer wijd verspreid in vergelijking met België. Het is onze ambitie om de komende jaren dit stelselmatig verder uit te bouwen, ook in landen waar we met dit bier nog niet aanwezig zijn.