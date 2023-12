Wie neemt frituur Het Boerhof over? “We kregen al twee kandidaat-overnemers over de vloer”

Frituur Het Boerhof zou binnenkort wel eens nieuwe uitbaters kunnen krijgen. Zaakvoerders Joke Verhelst (42) en Wim Verhaeghe (58) willen rustig aan uitkijken naar mogelijke kandidaat-overnemers en maken het nieuws daarom wereldkundig.

De bekende frituur in de Provinciebaan 11 kent veel bijval omwille van de combinatie klassieke frituursnacks en gewone gerechten. Met vijftig zitplaatsen binnen en een ruim terras is de zaak bij jong en oud, grote groepen – zoals jeugd- en sportverenigingen – en individuen bekend.

Op zelfstandige basis

Al veertien jaar bakken Joke en Wim perfect goudbruine frietjes, maar daar kan binnenkort verandering in komen. “Wim werkt al van zijn 16 jaar en kan binnen twee jaar op vervroegd pensioen. Ikzelf zie er wat tegenop om dan nog een nieuw vast personeelslid in dienst te nemen. Onze zoon Cis (22) werkt nu op zelfstandige basis bij ons in de zaak, maar is er nog niet helemaal aan uit of hij Het Boerhof wel zou overnemen. We willen hem ook geen extra druk opleggen, maar zeggen ook niet dat hij geen overnemer wordt. De tijd brengt raad en we willen nu al de opties verkennen. Deze week al maakten twee kandidaten zich kenbaar.” De uitbaters beseffen dat een overname niet zomaar gebeurd. “Banken gaan niet blind mee in het verhaal van nieuwe uitbaters. En sinds de coronacrisis is het er niet makkelijker op geworden, niet alleen in de horecasector. Terwijl je vroeger een inbreng nodig had van zowat 10 procent, spreken we nu toch al over een inbreng van 30 procent”, weet Joke, die als telg van de familie Verhelst uit een echt ondernemersnest komt. Zus Tineke baat bijvoorbeeld Bistrant Spanje uit, zus Els bistro De Roste Kluze. “Na de coronacrisis begonnen we ook met het plaatsen van automaten en meeneemgerechten bij onze eigen zaak, maar ook Moere, Middelkerke en Oudenburg. Willen de nieuwe eigenaars het automatenverhaal erbij nemen? Of niet? Dat valt af te wachten. Ik denk ook na over mijn eigen toekomst. Misschien focus ik me straks wel louter en alleen op de automatenshops. Maar ik kan ook een geheel eigen richting uitgaan.” Intussen blijft Het Boerhof gewoon open voor een lekkere portie friet.