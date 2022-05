Wie is Tim Boury, de nieuwste driesterrenchef van (West-)Vlaanderen: de keukenprins is een koning geworden

In 2011 bekroond met een eerste Michelinster, in 2013 door Gault&Millau verkozen tot beste jonge topchef van Vlaanderen, in 2017 een tweede ster aan de gevel en nu het summum: drie Michelinsterren. Het toprestaurant Boury is al meer dan een decennium een begrip in de hoogste gastronomische kringen. Maak kennis met Tim Boury, de culinaire tovenaar van Roeselare.

Anno 2022 wordt Tim Boury (39) in één adem met de allerbeste restaurants van ons land vernoemd, maar bijna was hij een compleet andere richting ingeslagen. “Toen ik twaalf jaar oud was, was het voor mij een uitgemaakte zaak: ik zou bakker worden”, vertelde hij in 2013 aan deze krant. “Mijn ouders konden me overtuigen om nog twee jaar langer een humanioraopleiding te volgen en in die periode kwam ik tot inzicht dat een koksopleiding meer toekomstmogelijkheden bood.”

Comme Chez Soi, Hof van Cleve…

Daar mogen we moeder en vader Boury, die hun zoon in de stille Westhoek een warme thuis schonken, bijzonder dankbaar voor zijn. Tim trok naar de vermaarde hotelschool Ter Duinen in Koksijde en zwaaide er op zijn 18de af.

Zijn eerste werkplek was meteen een monument: de Comme Chez Soi in Brussel. Daar leerde Tim de knepen van het vak. “Niet alleen als kok, ook als mens”, zei hij daar over. “Als 18-jarige in een grootstad als Brussel. Slapen deed ik op een klein kamertje en vaak had ik geen warm water om me te wassen. Ik heb vaak op mijn tanden moeten bijten om de handdoek niet in de ring te gooien.”

Na Comme Chez Soi volgden nog passages bij Oud Sluis (vijf jaar onder de hoede van Sergio Herman) en twee jaar als chef-kok in de Belga Queen in Gent.

Inge Waeles, echtgenote van Tim en door de chef-kok zelf omschreven als zijn grote steun en toeverlaat © STEFAAN BEEL

De ambitie om een eigen zaak uit de grond te stampen, stak de toen nog piepjonge Tim nooit weg. Die droom realiseerde hij in 2010, samen met zijn echtgenote Inge Waeles, al die tijd zijn grote steun en toeverlaat en met wie hij twee dochters heeft.

Inge zelf bulkte toen ook al van de ervaring: ze werkte eerder ook al in de Comme Chez Soi, het Hof van Cleve, De Jonkman en l’Aubergue du Pecheur. De voorbije jaren liet Tim in tal van interviews vaak verstaan dat het succes van Boury mee gedragen wordt door zijn echtgenote. “Zij is superbelangrijk voor mij”, zei hij eerder. “Ik zie me dit niet alleen doen. Onmogelijk.”

Uitgegroeid tot een merk

De tweede Michelinster in 2017 bleek de logica zelve. Het restaurant was ondertussen van het Roeselaarse centrum naar de rand – op de grens met deelgemeente Rumbeke – verhuisd, waar een statige villa de nieuwe thuis vormde.

Daar groeide Boury uit tot veel meer dan zomaar een sterrenzaak. Uiteraard bleef exquis dineren de core business, maar nu kon je er ook blijven overnachten en bracht het restaurant, mee onder impuls onder zakelijke kracht en broer Ben Boury – een eigen bier Flavas op de markt.

Een beeld uit 2009, toen Tim Boury zijn eerste pand in de Duiksmuidsesteenweg kocht. © STEFAAN BEEL

Onder Boury Bottled werd dan weer een eigen gin, limoncello, kruidenlikeur en vermouth gelanceerd en in het centrum van thuishaven Roeselare werd tijdens de eindejaarsperiode van 2020 zelfs even een pop-upwinkel geopend: Boury Boutique.

Twaalf jaar nadat de eerste klanten over de vloer kwamen bij Tim en Inge, is Boury een merk geworden.

Tim Boury kreeg vandaag zijn derde Michelinster. © BELGA

Een merk dat synoniem staat voor topkwaliteit en gastronomische orgasmes pur sang, maar ook een kweekvijver voor beloftevol talent wil zijn. Met The Boury Academy willen Tim, Inge en Ben jonge koks, sommeliers en kelners de kans geven om in Boury mee te draaien.

Dat zorgt ervoor dat de brigade van Boury vaak internationaal gekleurd is. “Een verrijking voor hen én voor onszelf”, vindt de sterrenchef ook zelf.

De keizer kan tevreden zijn

Dat er straks drie Michelinsterren aan de gevel van het toprestaurant zullen blinken, is de ultieme bekroning voor het parcours dat culinaire tovenaar heeft afgelegd. Een parcours waarvan het einde allesbehalve in zicht is.

Tim Boury kennende zullen les trois étoiles alleen maar voor extra motivatie zorgen, om elke dag opnieuw dat tikkeltje beter te doen.

Of zoals hij het ons eerder zelf vertelde: “Onze grote ambitie is tevreden klanten verwennen en voldoening halen uit wat we doen. En ervoor zorgen dat privé ook alles op wieltjes blijft lopen, want dat is minstens even belangrijk.”

Roeselare en West-Vlaanderen hebben er een nieuw culinair Mekka bij. De keukenprins is een koning geworden. De keizer, die iets verderop in Kruisem ‘t Hof van Cleve runt, kan alleen maar voldaan toekijken.

Tim Boury, de nieuwste driesterrenchef van Vlaanderen. © JOKE COUVREUR