Westkust niet opgezet met erkenning van Oostendse garnaalkroket als Eetbaar Erfgoed

De Oostendse garnaalkroket werd onlangs benoemd als Eetbaar Erfgoed. En daar is men aan de Westkust niet over te spreken. “Onze gemeente heeft een jarenlange traditie als garnalengemeente”, foetert Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde.

Grote verwondering aan de Westkust toen bekend raakte dat de garnaalkroket van Oostende erkend is als ‘Eetbaar Erfgoed’ van het Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en streekproduct. Ook aan de Westkust zijn de garnaalkroketten streekeigen en staan ze op het menu in elk restaurant.

“Aan de Westkust aanvaarden we niet dat Oostende en zijn horeca de traditionele garnaalkroket kaapt als Vlaams streekproduct”, stelt Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde. “Onze gemeente heeft een jarenlange traditie als garnalengemeente. Onze garnaalvisserij te paard in Oostduinkerke is immaterieel cultureel erfgoed van Unesco. Onze hotelschool is wereldtop. Onze horeca- en vishandelzaken hebben naam en faam. De traditioneel vervaardigde garnaalkroketten met de Nieuwpoortse garnaal binnen de horeca aan de Westkust is zeker een Vlaamse ambachtelijk streekproduct. Het oordeel en de onwetendheid over alles van de garnaal en de garnaalkroket bij de VLAM en Vlaams Minister Crevits zijn betreurenswaardig. We nodigen hen graag uit om eens te proeven en te oordelen.”

Tweesterrenkroket

De Koksijdse burgemeester wordt daarin gesteund door Stephane Buyens, schepen in De Panne en chef van tweesterrenrestaurant Hostellerie Le Fox. “Tussen De Panne en Nieuwpoort zwemt een prachtig beestje, de grijze Westkust-garnaal”, vertelt hij. “De smaak van deze garnaal is uniek qua finesse en dat is mede door de kwaliteit van ons zand en water. Wat de kroketten betreft, is daar de enige tweesterrenkroket te vinden aan zee. Le Fox in De Panne maakt deze onafgebroken sinds 1947. Garnaalgerechten zijn hier meer dan de kroket. Kerremelksmeus, garnaalomelet en bisques bewijzen dat. Die mix, gekruid met een visserstraditie van meer dan honderd jaar garnalen verwerken, is gewoonweg het beste ter wereld.”

Garnaalproeverij

In Oostduinkerke vinden de Garnaalfeesten al sinds 1950 plaats tijdens het laatste weekend van juni. Het event is een jaarlijkse ode aan de zee en de garnaalvissers in het bijzonder. Het hoogtepunt vindt plaats met de Garnaalstoet op zondagnamiddag. Ook Marc Sirjacobs, voorzitter van de Koninklijke Orde van de Paardevisser, wil meer waardering voor Koksijde. “In 2009 hield het ‘Genootschap der Culinairen’ een garnaalproeverij in restaurant ‘Ten Bogaerde’, het huidige Mondieu. Dagverse, ongepelde en onbehandelde garnalen werden aangevoerd vanuit uit Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. Alle garnalen werden aan boord gekookt met zeewater. De ter plaatse gevangen garnalen door de Oostduinkerkse Paardenvissers werden gekookt aan land. De Nieuwpoortse garnaal kwam er als beste garnaal uit qua smaak en textuur. De kleur is ook iets meer oranje dan de Oostendse of Zeebrugse. Dat komt omdat de visgronden van de Nieuwpoortse garnaal eerder zandgrond is, voor Oostende/Zeebrugge is dat eerder slibgrond.”