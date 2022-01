West-Vlamingen vallen in de prijzen bij de ‘Vegan Awards’

Dinsdagavond reikte BE Vegan, de Belgische veganismevereniging, opnieuw twaalf Vegan Awards uit aan merken en bedrijven die het afgelopen jaar in het oog sprongen met hun veganistisch aanbod. Ook enkele West-Vlaamse spelers konden in verschillende categorieën dit jaar hun nominatie verzilveren.

Als eerste viel de Wevelgemse producent Alpro in de prijzen met hun Not MLK-assortiment. De plantaardige dranken ter vervanging van melk kon de jury overtuigen en won zo de award van Best National Product.

The Vegan Butcher’s Choice, opgericht door Tieltenaar Benoit Van den Broeck, sleepte de titel van Best Catering/Food Truck in de wacht. Daarnaast werd het bedrijf runner-up in de categorie van Best National Product met hun vegan spek.

De erkenning van Beste Vegan Breakfast/Brunch gaat naar Madame Bakster. De guiltfree bakery bevindt zich wel in Gent, maar de roots van bezielster Laura Verhulst ligt in Knokke-Heist. Enkele maanden geleden verloor ze haar man Kobe aan kanker, waardoor de focus van het koffiehuis deels verschoof naar de webshop. Deze overwinning zal mogelijks een klein lichtpuntje in een donker jaar vormen.

Tot slot mag Paul Florizoone uit Koksijde zijn merk Greenway Foods de Best Food Chain noemen.