West-Vlaamse pintjes onder Arc de Triomphe: brouwerij De Brabandere officiële partner van Lotto Belgium House tijdens Olympische Spelen in Parijs

De vele Belgische fans op de Olympische Spelen in Parijs zullen dankzij Brouwerij De Brabandere hun tricolore gevoel nóg sterker kunnen laten weerklinken. De Bavikhoofse brouwer is met hun Bavik Super Pils en Kwaremont officieel partner van het Lotto Belgium House in Parijs én het Olympic Festival in Middelkerke.

Geen Olympische Spelen zonder Lotto Belgium House. In Parijs slaat ons land zijn tenten op amper vijfhonderd meter van de Arc de Triomphe op en zullen in de Belgium Sports Bar alle vaderlandse medaillewinnaars luidkeels toegejuicht worden.

Mét West-Vlaams bier in de handen, want Brouwerij De Brabandere uit de Harelbeekse deelgemeente Bavikhove mag zich officiële partner noemen. Op dé ontmoetingsplaats voor Belgen tijdens de Spelen zullen zowel Bavik Super Pils als Kwaremont als nationaal symbool bij uitstek naar voor geschoven worden.

Het Lotto Belgium House verwacht zo’n 40.000 sportgekke landgenoten. Zij zullen er tal van wedstrijden op groot scherm kunnen volgen, genieten van optredens van bekende artiesten en dj’s en culinaire hoogstandjes van Michelin-chefs kunnen proeven.

Feest in Middelkerke

Ook het Olympic Festival in Middelkerke, iets dichter bij huis, krijgt een flinke scheut De Brabandere-bieren. “Ook hier leveren we een verfrissende en smaakvolle bijdrage”, aldus Stijn Vermoere van Brouwerij De Brabandere.

“Als het kloppende hart van de Olympische activiteiten in België, biedt het festival een plek waar fans samenkomen om te genieten van de Olympische sfeer, de Spelen te volgen, shows van Belgische artiesten bij te wonen, deel te nemen aan verschillende sportactiviteiten en Olympische atleten te ontmoeten.” Middelkerke hoopt 50.000 mensen te ontvangen, naast het nieuwe Casino.

Beide evenementen kunnen op de aanwezigheid rekenen van alle Belgische atleten die een medaille behalen. “We kijken ernaar uit om met trots onze Bavik Super Pils en Kwaremont te presenteren.”