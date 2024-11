West-Vlaamse humor, goedkope pinten en vaste tooghangers: biljartspeler en sportfanaat Dave (37) runt al 15 jaar café De Sportkring

Op zoek naar een sportcafé in Oostende? Dan ben je bij café De Sportkring aan het juiste adres. In dit etablissement wordt er al ruim 100 jaar met een pint in de hand onvermoeibaar bijgepraat aan de toog. Wij gingen langs in de iconische kroeg, waar uitbater Dave Renoult (37) na 15 jaar naar eigen zeggen niet meer weg te slaan is.

Sportcafés, naast frituren zijn deze etablissementen misschien wel de belangrijkste hoekstenen van onze Vlaamse cultuur. Oh, wat houden de Belgen van hun sportcafés. Met vlaggen aan het plafond, clubsjaals aan de muur, pinten à volonté en wedstrijden die luidkeels worden becommentarieerd, zijn sportcafés dé clubhuizen in eigen stad voor volwassenen. Café De Sportkring is een van de oudste sportcafés in Oostende. Reeds honderd jaar vind je deze bruisende kroeg in de Leeuwerikkenstraat, net buiten het centrum van Oostende. Hier kun je nog uren genieten van typische Vlaamse bieren, een spelletje kaart of gewoon om een voetbalmatch bij te wonen. De Sportkring is een van die goede oude West-Vlaamse bruine kroegen die – al dan niet bewust – tegen het tij van de eigentijdse trends ingaat.

Veilige haven

Het hoekcafé is met zijn betegelde vloer en vaste tooghangers een traditionele bruine kroeg, maar als je een praatje met eigenaar Dave Renoult (37) maakt, is het café meer dan dat. Er valt in het weekend en zelfs doorheen de week heel wat te beleven in het café. Iedere vrijdag tref je er de lokale biljartclub De Sportkring en doorheen de week kun je er ook gewoon lekker aan de toog hangen en naar voetbal op groot scherm kijken. Met een vast cliënteel en verankerd in de buurt, is café De Sportkring een van de enige nog overgebleven succesvolste sportcafés in Oostende. Voor heel wat buurtbewoners is de kroeg een gezellig toevluchtsoord en veilige haven.

Al 15 jaar staat cafébaas, biljartspeler en sportfanaat Dave aan het roer van café De Sportvriend. “Heel vroeger was dat hier het clublokaal van de SK, de lokale voetbalploeg. Waar nu de biljartruimte is, was vroeger een duivenkot. Een lokale sportclub speelde hier met kanarievogels en duiven”, weet Dave ons te vertellen. “Ik werkte vroeger in de bouw. In mijn vrije tijd speelde ik bij KV Oostende. Toen ik 18 jaar was, ben ik geopereerd aan mijn rug en moest ik mijn droom om voetballer te worden opbergen. Als jonge kerel ging ik vaak met mijn vader een pint pakken op café. Van mijn hobby heb ik uiteindelijk mijn beroep kunnen maken.” (lacht)

De Sportkring is een van die goede oude West-Vlaamse bruine kroegen die – al dan niet bewust – tegen het tij van de eigentijdse trends ingaat. (foto ZB)

“De vorige cafébazin, Liliane, heeft De Sportkring 15 jaar geleden aan mijn overgelaten. Ze kleedde het café in met bloembakken en veel kleurtjes. Toen ik het overnam, heb ik wel grondige renovaties gedaan. Zij had van het voormalige duivenkot een keukentje gemaakt. Ik heb de keuken dan weer omgebouwd tot een biljartruimte. De jonge gasten die geregeld een pint komen drinken, brengen op eigen houtje een sjaal mee als ze naar een voetbalwedstrijd zijn geweest. Die hang ik dan op aan de muur. Er springen wel eens toevallige passanten binnen, maar het meeste van mijn cliënteel zijn vaste klanten.”

Laatste sportcafé

Na de sluiting van café De Sportvriend, is De Sportkring het laatste nog bestaande sportcafé in de Leeuwenrikkenstraat. “Vroeger had je ongeveer tien sportcafés hier in de wijk. Nu De Sportvriend dicht is, zijn we de laatste. Dan heb je nog De Passage, het Vraagteken en het Steentje in Stene. Ja, sportcafés zijn aan het verdwijnen. Dat komt door de hoge prijzen. Ik mag in mijn handjes wrijven met mijn vaste klanten. Mensen komen hier thuis. Iedereen, jong en oud, kent elkaar. Ik ken al mijn vaste klanten bij naam”, vertelt Dave. “Er komt ook standaard een groepje jonge gasten in het weekend. Dat zijn allemaal zelfstandige schrijnwerkers en elektriciens. Je zou het misschien niet geloven, maar ik kan boeken schrijven over alle levensverhalen die men me hier aan de toog toevertrouwt.”

Biljartclub

Dave neemt ons even mee naar de biljartruimte. Ons oog valt meteen op de vele trofeeën op de plank, foto’s en krantenartikelen aan de muur. “Iedere vrijdagavond om 20 uur komen we hier samen om te biljarten. Dan sluit het café wanneer de laatste klanten weg zijn. Poolclub Sportkring telt ondertussen zo’n 20 leden. We hebben ook een aantal jonge kerels in de club”, zegt Dave. “Een van onze jongste leden speelt al van zijn 15 jaar bij ons. Nu is hij 27. De beste snookerspeler van België, Mario Lannoye, was lid van De Sportkring. Ook Cliff Castelyn heeft bij ons gespeeld. Cliff kreeg als eerste en enige Belg een wildcard en behoort tot de top 128 van de wereld.”

Poolclub De Sportkring neemt geregeld deel aan bekerwedstrijden. “We kunnen met trots zeggen dat we de laatste vier wedstrijden glansrijk gewonnen hebben. Onze trofeeën staan dan ook te glimmen in het clublokaal”, besluit Dave.

Café De Sportkring is een van die cafés waar de tijd lijkt stil te staan. Waar Gerard of Ludo van op de hoek hun dagelijkse biertje komen drinken, gewoon om de eenvoudige reden dat ze zich goed voelen in een sfeer van plezier, West-Vlaamse humor en de mogelijkheid om nog cash te betalen. Café De Sportkring biedt mensen de kans om na een drukke werkweek nog eens je vrienden te zien en een frisse pint achterover te kappen. Of twee. Of drie. (ZB)