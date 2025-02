West-Vlaamse horeca niet te spreken over uitgebreid rookverbod: “Nu zullen we met zijn allen langzaam doodbloeden”

Een nieuwe regering betekent nieuwe maatregelen. En misschien wel de meest opvallende is het verbod op roken op horecaterrassen. “Dit is pure broodroof”, klinkt het bij de horeca. “En hoe ga je dat in godsnaam controleren?”

Bij Horeca West-Vlaanderen stromen de reacties ook binnen. “Onze leden vrezen vooral omzetverlies uiteraard. Zeker voor de cafés zou deze maatregel een grote impact hebben. Bij de restaurants zie je dat de mensen die willen roken, ook als ze buiten op het terras zitten, al eens een wandelingetje gaan maken. Maar op een terras van een café is dat anders natuurlijk”, zegt Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen die in Wenduine restaurant Uilenspiegel runt.

Gestapo spelen

Jean-Claude Vanbesien is al 35 jaar cafébaas van De Arend op het Polenplein in Roeselare. Hij heeft ook een bloeiend terras waar in totaal 160 mensen een plaatsje vinden en waar er uiteraard ook gerookt wordt. “Dat is gewoon je reinste broodroof”, fulmineert hij wanneer we hem over de geplande maatregel van de nieuwe regering confronteren. “In coronatijden hebben ze ons 313 dagen gesloten, van de financiële compensaties die we kregen hebben we 90 procent mogen terug betalen. Door allerlei regeltjes die men voortdurend oplegt, moeten wij steeds maar investeren. Heel wat collega’s deden dat in een rookruimte of een veranda. Het gevolg is dat er nu al geen volk meer aan je toog zit, de mensen kiezen voor de gezelligheid en zitten samen buiten. Maar als je nu ook al buiten niet meer gaat mogen roken, waar gaan we naar toe. En wie gaat dat controleren? Moeten wij ‘gestapo’ spelen? Ik pleit er al langer voor dat de overtreder moet beboet worden, dus bijvoorbeeld als iemand binnen rookt en niet de cafébaas. En waarom maken we geen cafés waar roken toegestaan is en andere waar het niet toegelaten is. De mensen kiezen dan zelf waar ze gaan zitten. Maar ze gaan nu nog eens aan onze centen zitten. Iedereen wil de bruine kroeg behouden, maar nu gaan we met zijn allen langzaam doodbloeden.”

Jean-Claude Vanbesien op het terras van Café De Arend op het Polenplein. © stefaan beel

Heksenjacht

Xavier Vanhonsebrouck van de gelijknamige brouwerij in Izegem ziet het ook met lede ogen aan. “Wat wil de regering eigenlijk? Dat iedereen braafjes gaat werken, na je werk mag je nog een boodschap gaan doen en eventueel wat gaan sporten en daarna moet je je bed in kruipen om ‘s anderendaags weer te gaan werken. Het is niet enkel het roken dat men aan banden wil leggen, alcohol wordt de nieuwe tabak. Men heeft het liefst van al dat we zo weinig mogelijk uitgaan. Men vergeet dat we hier in België een prachtige bierlandschap hebben, de Belgische biercultuur is trouwens erkend als Unesco Werelderfgoed. Het is ook een succesvol exportproduct, maar hier in eigen land gaan we alles aan banden leggen. Er ontstaat een heksenjacht op wie graag een pintje drinkt.”

“Je dwingt zo mensen richting mancaves en daar is totaal geen controle”

Sandra Timmerman is voorzitter van Horeca Brugge en Ommeland begrijpt het ook niet goed. “We gaan zeker het roken niet gaan promoten. Maar we moeten de mensen toch ook wat vrijheid geven, zowel de horeca-uitbaters als de de rokers zelf. Die rokers zijn al van binnen naar buiten verbannen. Als je buiten iets zit te eten en en de gasten aan de tafel naast jou zitten te roken, dan kan dat als onaangenaam ervaren worden. Maar waarom geen terras invoeren met een rokers- en een niet-rokerszone”, aldus Sandra, die met Pasta-Gusto een pastabar heeft aan het station van Brugge. “Moet ik de rokers dan vragen op voorhand te betalen? Want wat als ze iets gaan roken niet meer terugkomen…”

“Maar voor de cafés wordt dit helemaal nefast, het sociaal weefsel dat zijn creëren moeten zo ook stuk. Er worden steeds meer beperkingen op gelegd. En zo speel je de mancaves in de kaart. Daar doet men wat men wil, zelfs binnen roken is in privésituaties toegestaan. En als men rokers van een terras wil weren, dan gaan die wat verderop staan roken. We jagen de mensen de straat op en wat als er bij de buren van een café of restaurant altijd mensen voor de deur staan roken, dat zullen die buren ook niet als aangenaam ervaren. En wat de peuken? De horecauitbaters voorzien netjes asbakken, ik veronderstel dat de gemeentes niet zullen investeren om overal peuktegels te voorzien.”