West-Vlaamse horeca komt 1.766 handen te kort: bijna 900 vacatures raken niet ingevuld

Nooit eerder kampte de horeca met een groter personeelstekort als vandaag. Veel mensen die tijdens de pandemie overstapten naar een andere sector, keren niet meer terug. “Ik heb al twee maanden drie vacatures openstaan, maar daar kwam zelfs nog geen enkele reactie op.”

Op vandaag zijn er in onze provincie 883 openstaande vacatures in de horeca. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Caroline Gennez (Vooruit) opvroeg bij minister van Economie en Werk Hilde Crevits (CD&V). “Dat is het hoogste aantal van de voorbije jaren”, zegt Gennez. “In 2019 ging het nog om 593 vacatures, in 2020 om 545 en vorig jaar om 356 openstaande plaatsen. Nochtans volgden er de voorbije vier jaar zowat 959 werkzoekenden een horecaopleiding bij de VDAB.”

“We zien echter dat de VDAB er niet in slaagt om die mensen naar de vacatures in de horeca te leiden. Voor horecajobs zijn de grootste drempels de kennis van het Nederlands en de werktijden. Dat betekent dat we moeten inzetten op taalopleidingen, maar ook creatieve oplossingen moeten zoeken, zoals een flexibele kinderopvang of vervoer op maat van de openings- en sluitingstijden in de horeca.”

Hard werken

“We stellen inderdaad vast dat er een groot personeelstekort is in de horeca”, zegt Steve Vandenberghe, burgemeester van Bredene en Vlaams Parlementslid voor Vooruit. “Het is vreemd om vast te stellen dat zelfs in een crisisperiode werkaanbiedingen open blijven staan. Veel zaken vinden zelfs geen jobstudenten. Een job in de horeca betekent hard werken. Veel mensen zijn bereid om dat te doen, maar ze willen er ook goed voor betaald worden.”

“Daarnaast is ook een goede verstandhouding met de baas erg belangrijk. Horecamedewerkers die tijdens de coronacrisis naar andere sectoren gingen, keren nu niet meer terug. Vroeger werkte men vaak 7 dagen op 7, nu merk je dat veel jonge mensen meer aandacht willen besteden aan vrije tijd en hun gezin.”

Hoger nettoloon?

“Iedereen wil op het terras zitten, maar niemand wil de frisse pintjes serveren”, zegt Nicolas Vermote, directeur van jeugdvakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort. “Ik ben lid van Horeca Nieuwpoort en hoor bij alle collega’s hetzelfde verhaal: iedereen heeft wel één of twee vacatures openstaan die niet ingevuld geraken. Zelf heb ik momenteel drie vacatures. De voorbije twee maanden is daar geen enkele reactie op gekomen. Nul! Sollicitatiegesprekken gebeuren niet meer. Zodra iemand zich aanmeldt voor een job, krijgt die meteen een contract. De toestand is heel precair en we moeten toch eens richting politiek kijken om te zien wat er kan gebeuren.”

“Horeca zit sectoraal bij de laagste lonen en er is geen lobbygroep die voor wat druk kan zorgen, want Horeca Vlaanderen rijdt toch vooral voor de werkgevers. Kan er een verhoging komen van het nettoloon? Kunnen de lasten op arbeid verlaagd worden? Kan de btw op frisdrank en water niet van 21 naar 6 procent? Het zijn een aantal losse ideeën waar de politiek mee aan de slag moet. Samen moeten we kijken hoe we werken in de horeca weer aantrekkelijk kunnen maken”, besluit Vermote.

Nieuwe campagne

“Het personeelsprobleem in de horeca begon tijdens de coronacrisis en is nog steeds niet opgelost”, zegt Yves Van Moorter, voorzitter van Horeca West-Vlaanderen. “Overal in onze provincie kampen de horecazaken met hetzelfde probleem, zowel richting vast personeel als jobstudenten. De eerste week van de paasvakantie was het slecht weer, maar richting zomervakantie wordt het probleem nog groter. Eens de zon schijnt, wordt het erg moeilijk om weer op volle capaciteit te draaien. Veel horecazaken die tijdens de coronacrisis minder tafels zetten, blijven dit noodgedwongen doen omdat ze geen mensen vinden. Volgende maand zal Horeca Vlaanderen samen met de VDAB een nieuwe campagne starten om mensen te overtuigen om te kiezen voor een job in de horeca. Ik hoop dat we op die manier gemotiveerde jonge mensen vinden.”

Problematisch

“Ik ben sinds oktober vorig jaar op zoek naar iemand voor de bediening”, zegt Filip Claeys, zaakvoerder van tweesterrenrestaurant De Jonkman in Brugge. “We vinden helaas niemand. In januari had ik twee mensen te kort in de keuken, waardoor we toen niet meer à la carte, maar enkel nog met menu’s werkten. Ondertussen is ons keukenteam weer volledig en kunnen we weer werken als voorheen. Er is al veel veranderd in de horeca, nog maar weinig zaken zijn zes dagen op zeven open.”

“We hebben te kampen met weinig instroom van jonge horecamensen vanuit de scholen. Dat is echt problematisch. Ik denk dat binnen dit en vijf jaar er nog veel zal veranderen in de horeca, ten koste van kwaliteit en service. Iedereen zal zichzelf moeten heruitvinden, zaken zullen verdwijnen door personeelsproblemen en men zal kleinschaliger moeten werken. We hebben zo’n mooi beroep dat heel divers is, waarin je creatief en ondernemend kunt zijn. We moeten er dan ook alles aan doen om dat weer aantrekkelijk te maken voor jonge mensen.”