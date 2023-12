Wesley (45) en Els (42) van praat- en eetcafé ’t Hoekske in Stalhille zoeken overnemer: “We zullen het wel missen”

Wesley Lambrecht (45) en Els Van Daele (42) van praat- en eetcafé ’t Hoekske in Stalhille hebben groot nieuws. Hun zaak staat over te nemen om volgend jaar met een nieuwe zaak te beginnen in de Dorpsstraat in Jabbeke.

“Als getogen Stalhillenaar zal ik het dorp hier wel missen”, zegt Wesley. Het praat- en eetcafé is al 33 jaar een gevestigde waarde in Stalhille. De zaak werd twintig jaar lang ononderbroken uitgebaat door de oprichter, en na een korte onderbreking door een minder succesvolle uitbating, de jongste 13 jaar door Wesley Lambrecht en Els Van Daele.

Wesley is opgegroeid en woont nu nog altijd bij de zaak, samen met zijn vrouw Els. “Voor ik de zaak hier overnam, samen met Els, werkte ik tien jaar in de haven van Zeebrugge en vijf jaar in de luchthaven, in een administratieve functie. Els werkte voorheen bij Colruyt”, vertelt Wesley. “Waarom we die stap gezet hebben destijds? Wel, ik ben dus nogal verknocht aan Stalhille en ken dat pand al van in mijn kindertijd. Toen ik zag dat het vrijkwam, leek me dat echt een mooie kans om hier samen met Els een verhaal te schrijven. En dat hebben we ook gedaan.”

In de horeca blijven

Wesley en Els maakten bekend dat ze een overnemer zoeken. “Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste willen we meer tijd maken voor ons gezin, met één zoon”, gaat Wesley verder. “We zullen in de horeca blijven, maar dat op een manier waarbij we met beperktere uren en met minder personeel kunnen werken. Het is zo dat we de kans kregen om in de Dorpsstraat in Jabbeke het pand te kopen waar voorheen kledingzaak Be More zat. Een eigendom is interessanter dan te blijven huren. We zullen het pand inrichten als horecazaak, waar we ook sterk zullen inzetten op de lunch- en tearoom. Bedoeling is om in het najaar van 2024 van start te gaan. In Stalhille doen we verder tot we een geschikte overnemer gevonden hebben. We kijken dus uit naar een mooie nieuwe uitdaging maar, eerlijk, ik zal mijn Stalhille toch wel wat missen…”