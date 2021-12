Bistro Barisdam kon in volle coronaperiode niet officieel openen en er moest gestart worden met enkel afhaalmaaltijden. Op 8 mei ging de zaak eindelijk open voor het grote publiek en een dik half jaar later prijkt de Werkense bistro in de Gault & Millau gids. Wie doet hen dat na?

“We zijn vanzelfsprekend in de wolken met deze erkenning”, zo klinkt het enthousiast bij gastvrouw Virginie Maertens (31) en chef Pieter Puype (30). “Toen Gault & Millau het nieuws bekend maakte, vielen we hier echt uit de lucht. Niemand heeft ons gecontacteerd. We weten ook niet of iemand van Gault & Millau hier anoniem is komen eten. Er was een tijdje geleden wel een klant die heel enthousiast was en ons zei dat hij dit zou laten weten aan Gault & Millau en hen ging uitnodigen om eens langs te komen. We weten het dus ook niet en voor ons is dat ook niet van belang.”

Volgend jaar opnieuw

“We zijn heel gelukkig dat we erin vermeld staan en een score van 12 op 20 kregen. Voor ons is het echt heel fijn om die erkenning te krijgen. We zijn en we blijven gedreven en het zou heel leuk zijn als we volgend jaar opnieuw vermeld worden. Natuurlijk zou het ook heel aangenaam zijn, mocht onze score volgend jaar nog wat stijgen, maar we gaan ons daar nu echt niet op vastpinnen.”

“De ambitie om voor de drie sterren te gaan, is er zeker niet. Pieter en ik gaan voor wat wij leuk vinden en wat wij graag doen in onze bistro. De presentatie en de kwaliteit primeert. Het is en blijft sinds onze opening op 8 mei een onzekere periode. Met de feestdagen is onze bistro gesloten, maar net zoals bij onze start bieden we opnieuw een afhaalmenu aan voor de feestdagen.”

“Zo gaan we met kerstavond en op Kerstdag voor een menuutje met onder andere ballotine van fazant, terwijl we met oudejaarsavond hertenkalffilet serveren. De mensen kunnen steeds telefonisch of via e-mail een bestelling plaatsen”, besluit Virginie.

(JD)