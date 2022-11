Werken aan legendarisch café ’t Rustoord in Roeselare gestart, bestemming blijft nog even geheim

In de Iepersestraat zijn recent werken opgestart aan het voormalige café ‘t Rustoord. “Wat er hier precies eind 2023 komt, houden we voorlopig nog geheim, maar het gebouw wordt alvast in ere hersteld. Een dergelijk stukje geschiedenis mogen we niet verloren laten gaan”, aldus Roeselarenaar Frank Van Eeckhoudt, de nieuwe eigenaar van het gebouw.

Spijshuis ‘t Rustoord, op de hoek van de Lindenstraat en de Iepersestraat, heeft een rijke geschiedenis. Het hoekpand werd oorspronkelijk gebouwd als gelagzaal en winkel, later groeide de plek uit tot een bekend volkscafé. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden er nog belangrijke gesprekken tussen Poolse militairen en Vlaamse verzetsstrijders plaats”, aldus Frank Van Eeckhoudt, de nieuwe eigenaar van het gebouw. Onder andere een iconische foto van een Poolse tank die in september 1944 mee het Roeselaarse bevrijdde, is bekend bij veel Roeselarenaars.

Café gesloten sinds eind 2019

Na de oorlog stond ‘t Rustoord bekend als een echt volkscafé. Eind november 2019 sloot Nicole Noppe, die 29 jaar achter de toog stond, voorgoed de deuren van het café. Drie jaar later krijgt ‘t Rustoord een nieuwe bestemming. “Wat er precies zal komen, kan ik nu nog niet vertellen. Het gebouw wordt wel in ere hersteld. We hopen hier eind 2023 een handelszaak in onder te brengen”, aldus Van Eeckhoudt.

Tyische glasramen

Enkele weken geleden startten de verbouwingswerken aan het pand, dat sinds 2009 bouwkundig erfgoed is. “Onder andere de typische glasramen werden inmiddels al onder handen genomen. We hebben nog veel werk aan de winkel, maar het belangrijkste is dat dit gebouw kan blijven bestaan. Een dergelijk stukje geschiedenis mogen we niet verloren laten gaan.” De nieuwe eigenaar merkt dat heel wat Roeselarenaars nieuwsgierig zijn naar wat er precies in ’t Rustoord zal komen. “Geregeld stoppen hier mensen of krijg ik een telefoontje. Ik wil hen graag nog beetje triggeren.”