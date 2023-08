Wendy bouwt juwelierszaak in Ooststraat om tot Lunchbar Mellon: “Ik wil volgend voorjaar openen”

Wie in de Ooststraat in Roeselare passeert, merkt misschien dat er werken zijn opgestart in het pand waar vroeger Goethals Juweliers huisde. De komende maanden wordt het gebouw omgetoverd tot een tweede vestiging van Lunchbar Mellon, een horecazaak die al enkele jaren een vaste waarde is in Waregem. “Ik liep door Roeselare en vond dit onmiddellijk de ideale plek om een tweede zaak te openen”, zegt zaakvoerder Wendy Vandendriessche.

Wendy Vandendriessche startte in 2016 Lunchbar Mellon op in Waregem. In de zaak kan je zowel terecht voor een ontbijt, een dessert of tearoom. “In 2020 verhuisde de zaak van het Waregemse winkelcentrum naar de Zuiderpromenade”, vertelt de zaakvoerster. “De zaak draait goed. Ik speelde dan ook al even met het idee om een tweede vestiging te openen.”

Die komt in de Ooststraat, de drukste winkelstraat in Roeselare. “Ik passeerde er toevallig”, zegt Wendy. “Het leek me de ideale locatie om Mellon op te starten: centraal in een drukke winkelstraat waar veel passage is, maar nog niet veel horeca.” Toch wordt het nog even wachten voor Mellon ook in Roeselare opent.

Mooie tuin

Wendy liet haar oog vallen op het pand waar tot 2020 Goethals Juweliers gevestigd was. “Een juwelierszaak ombouwen tot een horecazaak is een serieuze uitdaging”, vertelt ze. “Die ga ik echter heel graag aan. Er zijn ingrijpende verbouwingswerken nodig. Hoe lang die zullen duren, is niet duidelijk. Ik zou hier graag in het voorjaar van 2024 Mellon opstarten, maar of dat zal lukken, is onduidelijk.”

Mellon Roeselare zal plaats bieden aan 85 klanten, evenveel als in Waregem. “Vanaf de straat zou je niet durven te denken dat zich achter het pand ook een heel mooie tuin bevindt”, besluit Wendy. “Ook daar zullen de klanten volop kunnen genieten van een ontbijtje, een brunch, een belegd broodje, een wrap of een wafel.”