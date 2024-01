Wendy (50) zet frituur Kleine Hap in Brugge te koop: “Ik heb dit 20 jaar gedaan en het is welletjes geweest”

De bekende frituur Kleine Hap, aan de splitsing tussen de Jules van Praetstraat en de Koolkerse Steenweg, staat te koop. Uitbaatster Wendy Dryoel (50) heeft de zaak zo’n twintig jaar gerund en kijkt ernaar uit om te verhuizen naar Spanje voor een nieuwe uitdaging.

Voor veel bewoners van de wijk Sint-Jozef, Koolkerke en omgeving en voor vele passanten is Kleine Hap al jarenlang een geliefkoosd adres voor een frietje of snack.

De frituur werd opgericht halfweg de jaren 90. In 2004 nam Wendy Dryoel, samen met een partner, de zaak over. “De sector was me toen niet vreemd, want ik runde voordien ook al een frituur, langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters”, zegt Wendy. “Het is altijd een heel goede locatie geweest, want veel bewoners in de buurt, in Sint-Jozef en Koolkerke op de eerste plaats. Maar ik heb ook klanten vanuit de binnenstad of er zijn mensen die van Knokke naar Brugge of omgekeerd rijden en die halt houden om iets te eten.”

Hele complex te koop

Maar aan dat verhaal komt dus binnenkort een einde, want de frituur is over te nemen. “De frituur is niet alleen over te nemen. Het is het hele complex, met ook bijhorende woning, dat te koop staat”, zegt Wendy.

Het is het Brugse vastgoedkantoor Immo Francois dat belast werd met de zoektocht naar een koper/overnemer voor de frituur. Het hele handelspand heeft een oppervlakte van 789 vierkante meter. “Alle noodzakelijke faciliteiten zijn aanwezig: een volledig uitgeruste frituur, een ruime verzorgde eetruimte met aansluitend overdekt terras en een kitchenette. Er is ook een gastentoilet voorzien en een garage die momenteel gebruikt wordt als opslagruimte”, weet makelaar Jana Timmerman. Achteraan het gebouw vind je de woonst met leefruimte, twee ruime slaapkamers en een badkamer. De woning heeft ook nog een private buitenruimte. En er is bovendien een ruime parking op het terrein.

Naar Spanje

“Waarom de zaak te koop staat? Ik heb het twintig jaar gedaan en het is welletjes geweest. En ik kijk er naar uit om naar Spanje te verhuizen waar ik een nieuwe uitdaging zal aangaan”, besluit Wendy Dryoel.