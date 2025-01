Wendy (42) en Frederic (59), ex-uitbaters van Lamme Goedzak, openen Happy in Knokke-Heist: “Kriebelde om weer in horeca te gaan”

Op het Maurice Lippensplein heeft horecazaak Happy de deuren geopend. Het is een project van Wendy Govaerts (42), gesteund door echtgenoot Frederic Vanhove (59). De voorbije jaren waren ze het gezicht van toeristenboot De Lamme Goedzak, maar met de opening van de zaak keert Wendy terug naar haar eerste liefde. “Het kriebelde om terug aan de slag te gaan.”

Wie Knokke de voorbije weken binnenreed langs de Natiënlaan had het ongetwijfeld al gemerkt: de voormalige tapasbar Bar Celona is ingenomen door een nieuwe horecazaak. En het is een naam die bij menig inwoner wellicht meteen een belletje doet rinkelen.

Happy is namelijk een verwijzing naar de gelijknamige drankenhandel die jarenlang gevestigd was in de Dumortierlaan. “Het was een speciaalzaak in champagne, wijnen en alles voor het aperitief”, zegt uitbaatster Wendy Govaerts.

Nieuwe weg

De zaak was een gekend adresje in de kustgemeente, tot het koppel in 2019 besloot een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze werden de nieuwe uitbaters van de bekende toeristenboot De Lamme Goedzak in Damme. Een serieuze ommezwaai voor het koppel uit Knokke-Heist, maar ze gaven de boot met glans een nieuw elan en vervoerden duizenden toeristen langs de Damse Vaart.

In 2023 verkochten ze de boot opnieuw door. “We bleven nog één jaar aan boord, maar besloten uiteindelijk toch een nieuwe weg in te slaan”, zegt Frederic. “Bij Wendy kriebelde het enorm om terug aan de slag te gaan in de horeca.”

Hip en cosy

Het resulteerde in de opening van Happy, dat in december de deuren opende. Het interieur is hip, maar tegelijk cosy. Wendy is de zaakvoerster en hét gezicht van de zaak. Ze verwelkomt de klanten dagelijks met de glimlach, terwijl echtgenoot Frederic achter de schermen zijn steun betuigt.

Voor Wendy is de cirkel op deze manier rond en is het een terugkeer naar haar eerste liefde – de horeca. Aan de voorkant is er ook een terras. Achteraan de zaak is er mogelijkheid tot een potje tafelvoetbal of darts.

“Wat de mensen mogen verwachten? In de eerste plaats een gezellige zaak waar je iets kan drinken. Denk aan koffie en een biertje, maar zeker ook lekkere kwaliteitswijnen en champagnes”, zegt Wendy. “Al willen we meer zijn dan alleen dat. De bedoeling is om vanaf februari of maart kleine verse gerechtjes aan te bieden aan de klanten.”

Wie de horecazaak zelf wil ontdekken kan dat dagelijks vanaf 11 uur tot ongeveer 1 uur.

(MM)