Weide langs Munkelostraat is voortaan zomerbar Ezel Bar

De Ezel Bar opende onlangs de deuren in de Munkelostraat. De pop-upbar wordt uitgebaat door Delfine Platteeuw en Sez Giulian. “We creëerden een gezellige plek middenin de natuur waar iedereen op het gemak iets kan komen drinken.”

“Voor het eerst openden wij de Ezel Bar”, vertelt Delfine. “Ik ben kunstzinnig aangelegd en ik doe aan beeldhouwen en schilderen. Ik wilde mijn creativiteit zinvol benutten en samen met Sez wilde ik iets doen tijdens de zomermaanden. We beschikken hier over een unieke setting, een prachtig natuurgebied met vele dieren in en om de weide. De rust overvalt je meteen en mensen hebben vaak nood aan rust tijdens hun vakantie. We richtten samen onze pop-upbar op. Het meubilair bestaat grotendeels uit tweedehandsspullen die hier een nieuw leven kregen. Mijn creativiteit is terug te vinden in de drankbar, de tafeltjes en stoelen en de sfeervolle omkadering.”

“Ik koos voor de naam Ezel Bar”, gaat Sez verder. “Hier in de weide zijn er, naast de andere dieren, twee ezels te zien en dit zijn mijn lievelingsdieren. We willen mensen ontvangen in een groene oase van rust. Het leuke is om nieuwe mensen te ontmoeten en een babbeltje te slaan. Op onze menukaart staan zelfgemaakte cocktails, diverse wijnen en bieren, frisdranken, warme dranken en enkele borrelhapjes. Wij zijn dan ook toegankelijk voor een breed publiek. Iedereen vindt hier zijn zin, zowel groot als klein. Bij mooi weer zijn we geopend van woensdag tot zondag en dit van rond de middag tot zonsondergang. De openingsuren wijzigen soms en dit afhankelijk van het weer. Momenteel zijn wij volop plannen aan het maken om binnen in de loods een expo te organiseren met kunstwerken van Delfine. Toekomstmuziek, maar het klinkt mooi in de oren.” (NS)

De Ezel Bar is te vinden langs de Munkelostraat 6 in Wingene. Info: ezelbar.be of via contact@ezelbar.be.