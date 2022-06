Weekend van het Volkscafé in de Westhoek en Frans-Vlaanderen: “Na corona is dit meer dan nodig”

Nu het weer mag, vieren we dit weekend onze volkscafés. Zo’n tachtig drankgelegenheden in de Westhoek en Frans-Vlaanderen zetten hun deuren dan extra breed open om je te laten genieten van hun huisbereide picons, de authentieke interieurs of de sappige toogpraat. “In deze moeilijke tijden verdienen deze ambassadeurs meer dan ooit een duwtje in de rug”, meent organisator Geert Gombeir.

Het Weekend van het Volkscafé is een initiatief van Westtoer dat in 2012 voor het eerst plaatsvond, toen nog in een organisatie van het toerismebedrijf zelf. Sindsdien staat Poperingenaar Geert Gombeir van Events Outside The Box in voor de programmatie en de promotie van de tweedaagse, die nu voor de zesde keer op de kalender staat. “De vorige editie dateert om de welbekende reden ondertussen van 2018, dus hebben we wel een en ander in te halen”, knipoogt hij.

Hebben cafégangers en -uitbaters dan echt nood aan zo’n weekend? “Dit evenement werd vooreerst in het leven geroepen om de toeristische functie van de cafés in de verf te zetten. Niet alleen de parochianen van onder de kerktoren gaan immers aan een toog zitten. Voor toeristen is dit dikwijls de eerste plek die ze binnenstappen om de couleur locale op te snuiven en te weten te komen wat er in de buurt te beleven valt. In die zin zijn cafébazen dus vaak toeristische ambassadeurs, waardoor zij een belangrijke rol vervullen voor een dorp of de streek. Daarbij prijzen zij overigens dikwijls de lokale streekbieren of -wijnen aan”, stelt Geert.

“Het volkscafé is wel veranderd en die evolutie zal zich verder voortzetten, maar het is zeker niet verdwenen”

“Daarnaast is dit natuurlijk een promotionele ondersteuning voor de deelnemende cafés. We lokken namelijk liefhebbers van het goeie leven naar deze etablissementen door er zowel zaterdag als zondag animatie te voorzien, in de vorm van muzikale acts of straattheater. Bij de oprichting van dit evenement kenden de café-uitbaters al donkere tijden door de invoering van het rookverbod, de opkomst van de witte kassa en de verstrengde alcoholcontroles. Ondertussen kwam daar natuurlijk nog de coronacrisis bij, waardoor zo’n weekend nu inderdaad meer dan ooit nodig is”, meent hij.

Niet dat het caféleven volgens Geert echt in verval is. “We kunnen niet ontkennen dat corona rake klappen heeft uitgedeeld, waardoor enkele cafés de deuren voorgoed hebben gesloten. Bovendien hebben velen onder ons tijdens de lockdowns een manier gevonden om thuis ‘café te spelen’, maar tegelijk misten we het toen heel hard om elkaar in levenden lijve te ontmoeten en wat bij te praten. Het volkscafé is dus wel veranderd en die evolutie zal zich verder voortzetten, maar het is zeker niet verdwenen. Dat merken we heel goed aan het aantal deelnemende cafés en het enthousiasme van de uitbaters voor dit weekend.”

Oorspronkelijk ontstaan in Poperinge, Alveringem, Vleteren en Heuvelland, strekt het gebied zich nu uit over veertien Westhoekgemeenten. En ook in Frans-Vlaanderen kun je dit weekend enkele volkscafés ontdekken. “In totaal gaat het om bijna tachtig verschillende zaken. Te veel om in één weekend aan te doen”, beseft Geert. “Daarom bundelen we die in een brochure die je gratis kan verkrijgen bij de deelnemende cafés en de toeristische diensten. Zo kun je ook later nog op verkenning gaan langsheen de geselecteerde zaken”, tipt hij.

Bij veel van die cafés vind je sanseveria’s op de vensterbank, een jukebox in de hoek en Picon Maison op de kaart. Op andere plekken kun je zelfs terecht voor oude volksspelen, of is de bejaarde cafébazin een attractie an sich. “Maar ook nieuwere zaken kunnen zeker de stempel van volkscafé dragen en zijn dan ook opgenomen in het programma”, benadrukt Geert.

“Het belangrijkste selectiecriterium is immers de convivialité: je moet er als gast warm ontvangen worden en je welkom voelen. Of je nu arbeider of advocaat bent, en inwoner of toerist. Dat kan natuurlijk ook perfect in een modern café met jongere uitbaters en een dito doelpubliek. Meer zelfs: het zijn juist deze zaken die zorgen voor een heropleving van het caféleven. Door ook hen in de kijker te plaatsen, willen we juist de rijke variatie aan cafés in onze regio onderstrepen”, klinkt het nog.

Accordeon staat centraal Ooit gestart in Poperinge, Heuvelland, Alveringem en Vleteren, waaiert het Weekend van het Volkscafé nu uit over de hele Westhoek, tot zelfs in Noord-Frankrijk. Een tachtigtal cafés zet de deuren wagenwijd open om je te laten degusteren van hun picon maison, een streekbiertje of de wijn uit de Westhoek. En plus word je daarbij getrakteerd op een mix van extra evenementen en leuke organisaties. Van volkssport tot rommelmarkt, van swing-jazz tot musette. Dit jaar zijn er in heel wat cafés verrassingsconcerten met accordeonisten gepland. Je weet wel dat er een accordeon aan te pas komt, maar niet wie er zal spelen. Alle adressen en openingstijden vind je hier.

