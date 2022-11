Week van de Smaak in Roeselare: “Locatie uitbouwen tot Huis van de Smaak”

Roeselare zet zich de komende week nog nadrukkelijker op de kaart als voedingsstad. Dat gebeurt onder andere met een smaakvolle fototentoonstelling in het Huis van de Voeding waar ook de horecazaak er de deuren heropent. David De Maré, die in het verleden nog kookte voor wereldsterren als Julia Roberts en Danny DeVito opent er een week de deuren van Goust. “Maar het is onze bedoeling om deze locatie uit te bouwen tot het Huis van de Smaak, met een horecazaak.”

De Week van de Smaak is meer dan tien jaar een vaste waarde in Vlaanderen, maar het epicentrum van het ganse gebeuren ligt van 19 tot en met 27 november in Roeselare waar tal van evenementen doorgaan rond lekker eten. In het Huis van de Voeding langs de Spanjestraat kunnen bezoekers terecht voor tal van activiteiten: tentoonstellingen, workshops of het proeven van culinaire gerechten en lekkere wijnen. Uitkijken is het onder andere naar de Best of Belgian Food Photography. “Een tentoonstelling met heel diverse foodfoto’s van fotografen van internationaal niveau”, aldus curator Hans Soenen. Daarnaast komen ook een reeks grote portretten aan bod, gemaakt door de leerlingen van SASK Roeselare, waarop fijnproevers staan met hun favoriete gerecht. “Lekker eten is heel leuk, maar ook de manier waarop iets gepresenteerd of gefotografeerd wordt doet mensen watertanden”, aldus Soenen. Onder andere Tony Le Duc, de bekendste foodfotograaf van het land, komt volgende week langs om er nieuwe inzichten te geven op voeding en fotografie.”

Experiment

Twee jaar geleden sloot Trefpunt Puur, de horecazaak in het Huis van de Voeding, definitief de deuren. “Toch is het onze bedoeling om hier terug een horecazaak te vestigen. De Week van de Smaak is een belangrijk experiment naar de toekomst toe. We willen van deze locatie echt het Huis van de Smaak maken. Dit is een ideale plek, ten midden van West-Vlaanderen”, aldus gedeputeerde Jean De Bethune. Het onderzoeksgedeelte binnen het Huis van de Voeding verhuist binnenkort wel naar het Food Innovation Park aan de Oostnieuwkerksesteenweg. “Maar hier willen we blijven inzetten op het centrum van de smaak, in al zijn facetten. Zowel goede smaken, als ook slechte smaken.”

Wereldsterren

Wie de komende week aanschuift aan tafel in het Huis van de Voeding zal hoogstwaarschijnlijk goede smaken ervaren. Chefkok David de Maré, die zelf nog voor wereldsterren als Julia Roberts en Danny DeVito kookte, opent er de deuren van zijn pop-up Goust. ’s Middags kan men er à la carte eten ,’s avonds serveert hij er een zesgangenmenu. Tijdens de Week van de Smaak kan men langs de Spanjestraat ook genieten van een wijnbar met wijnen van wijndomeinen Entre-Deux-Monts en Ravenstein.

De volledige programma voor alles wat tijdens de Week van de Smaak doorgaat in Het Huis van de Voeding is te vinden via deze site.