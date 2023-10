Week van de Smaak gaat aan de slag met wintergroenten van REO Veiling

Van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november is er in Roeselare de Week van de Smaak. In een programma om duimen en vingers af te likken, is de REO Veiling uiteraard een belangrijke partner.

“De REO Veiling en Roeselare zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, al zolang REO bestaat en dat is toch al 81 jaar”, gaat Remie Dewitte, commercieel directeur van REO van start. “De Week van de Smaak valt op een ideaal scharniermoment voor REO. Door de mooie nazomer zaten we vorige week nog op een terrasje te genieten van een fris slaatje met zomergroenten zoals komkommer, tomaat en sla. Nu de temperaturen zakken, krijgt de consument meer trek in warme soep, een stoofpotje of… hutsepot. De Week van de Smaak heeft plaats in deze vertraagde overgangsperiode van zomer naar winter en is voor REO dus een goede gelegenheid om de goede kwaliteiten van haar wintergroenten te promoten bij het brede publiek.”

“REO Veiling is een toonaangevende veiling in Europa als het gaat om wintergroenten. In 2022 verkocht de veiling liefst 48 miljoen kilogram prei, 2,7 miljoen rode kolen, 8,1 miljoen witte kolen, 7,6 miljoen knolselders, 1,2 miljoen savooikolen en 1,1 miljoen kilogram spruitkool. Het aanbod wintergroenten op de REO Veiling is niet alleen groot, maar ook gevarieerd. Dit is belangrijk voor onze klanten/kopers die zich op één plek vlot en met garantie van kwaliteit kunnen bevoorraden van verscheidene producten.”

Uitgebreid aanbod

“Dankzij de vakkennis, flexibiliteit en innovatief vermogen van haar producenten breidt het assortiment van REO-wintergroenten regelmatig uit. Een recente nieuwkomer, is bataat of zoete aardappel. In de winkel vind je bataat in verschillende kleuren, maar qua smaak is er niet veel verschil tussen al deze soorten. Verse bataat herken je aan zijn strakke schil, niet rimpelig. Bataat past perfect in een gezond voedingspatroon, net zoals de gewone aardappel trouwens, en de veelzijdige groente houdt zowel van vis als van vlees, gevogelte of vegetarische gerechtjes. In het bijzonder is bataat een interessante groente voor mensen met diabetes. Je merkt het: een nieuw topproduct.” (Peter Soete)

Alle info: www.visitroeselare.be.