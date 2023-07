Weduwe van paardenvisser Bernard ‘Bruyntje’ Debruyne opent zomerterras tussen de alpaca’s in Koksijde

In de schaduw van vakantiepark Sunparks baat Katleen De Backere haar zorgboerderij Alpaca Farm uit. Naast het verzorgen van de dieren en de wandelingen met alpaca’s, kun je hier nu ook terecht om iets te eten of te drinken op het terras. De uitsmijter op de menukaart: een potje alpacavoeder.

Katleen De Backere (59) is de weduwe van paardenvisser Bernard ‘Bruyntje’ Debruyne, die in november 2021 overleed aan kanker. “Na zijn dood ben ik hier op de boerderij gebleven, waar voor ons ook al veel paardenvissers woonden. Ondertussen trok mijn 93-jarige moeder hier ook in, zodat ik voor haar kan zorgen en wij allebei niet alleen hoeven te zijn. Voorts vind je hier ook kippen, duiven en konijnen, die allemaal een naam dragen en die ik dagelijks verzorg. Dat doe ik samen met leerlingen met specifieke noden van De Rozenkrans, die ik daarmee op vrijwillige basis een alternatieve dagbesteding aanbied”, vertelt ze.

Alpacawandeling

De blikvangers op de Alpaca Farm zijn natuurlijk de acht wollige alpaca’s, die iedereen kan voederen tijdens een boerderijbezoek. “Ik ga hier ook vrijwel dagelijks mee op stap naar het bos en de duinen. Dan wandelen we met een groep van maximaal veertien personen, op het tempo van de dieren. Onderweg geef ik wat uitleg en is er tijd om grappige foto’s te maken met deze kudde ‘knuffelbeesten’. Zij genieten ondertussen van wat quality time, door zich te rollen in het zand, tussen de bomen te springen of in een beekje te baden”, zegt de dierenvriend. Boerderijbezoeken kosten 5 euro en kunnen zonder reservatie, maar reserveren voor de wandelingen is wel verplicht. Je betaalt 15 euro voor een tocht van anderhalf uur.

Terras

Een nieuwe troef op de Alpaca Farm is het terras, waar je deze zomer terechtkan voor een hapje en een drankje tussen de dieren. Bernard zijn foto’s hingen al in de stallen en nu ook in het voormalige ‘melkkot’, dat nu door Katleen haar zoon en schoonzoon is ingericht als bar. Haar dochter ontwierp dan weer de menukaart.

“De pannenkoeken maak ik met verse eieren van mijn kippen”

“Aanraders zijn de Picon Maison, de huisbereide ijsthee en de verse thee met kruiden die ik à la minute in de tuin ga plukken”, overloopt ze. “Qua snacks zijn er onder meer croques en pannenkoeken uit het vuistje, maar ook een potje alpacavoeder. Kinderen kunnen dus in de weide om de dieren te voederen of te aaien, of ze kunnen zich ook volop uitleven in de nieuwe speeltuin. Zij krijgen ook een kleurplaat van een alpaca, die ik dan in de stallen uithang”, aldus nog Katleen.

Je vindt de Alpaca Farm in de Mosdreef 5 in Oostduinkerke. Het zomerterras is elke dag open van 16 tot 22 uur; gesloten op maandag. Meer info: www.alpacafarm.be.