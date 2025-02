“We willen hier succesverhaal van maken”: Bert en Megan zijn nieuwe uitbaters cafetaria Leieland

Bert Van Belle (36) en Megan Viane (33) zijn de komende vijf jaar de zelfstandige uitbaters van cafetaria Leieland. De Wielsbekenaren willen de cafetaria van sporthal Leieland nieuw leven inblazen.

“Door een artikel in de krant wisten we dat er een vacature was voor de uitbating”, vertelt Bert, die samen met zijn vriendin Megan de cafetaria zal uitbaten. “We stelden ons kandidaat op de infoavond. De beslissing viel pas midden december waardoor het kort dag was voor de opening op 1 februari. We hebben er dus een intense periode opzitten.”

“Ikzelf heb wel wat ervaring in het wereldje. Na tien jaar evenementen organiseren ken ik de kneepjes van het vak wel. Ik zorgde voor logistieke ondersteuning op festivals, beurzen… waar ik voor de technische ondersteuning instond. Ik was zowat het manusje-van-alles. Heel vroeger was dat zelfs ook food and beverage.”

Alles aanwezig voor gezellige avond

“Het plan is om alles nu, eenmaal draaiende, de focus op de toekomst te leggen. We zijn aan het rondluisteren wat er allemaal leeft. Er is hier in de sporthal en omliggende een volleybalclub, trampolineclub, badmintonclub, dansclub, spinning, majoretten, minivoetbal en buitenvoetbal… Activiteit genoeg om er iets moois van te maken.”

“We hebben een tafelvoetbaltafel staan, net als een pooltafel. Ook de dartsborden zijn aanwezig. Er is ook een kinderhoekje geïnstalleerd en er zijn twee zithoeken om er een geslaagde gezellige avond van te maken. Snacks zijn er ook, maar nu nog kleinschalig.”

“Voorlopig zijn we iedere dag open. Na verloop van tijd bekijken we welke onze beste sluitingsdag zal worden. We hebben er alvast heel veel zin in. De komende vijf jaar huren we de cafetaria van de gemeente dat ons heel veel vrijheid geeft in ons doen en laten. En er is daarna de mogelijkheid om er nog eens vijf jaar bij te doen. We willen er hier een succesverhaal van maken en hebben er alvast heel veel zin in”, besluit Bert Van Belle. (ELD)