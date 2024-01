“We moeten frituur én bistro te koop zetten”: verdwijnen oversteek is drama voor familie van Eddy (62) uit Damme

Sinds maandag is de oversteek over de Natiënlaan van de ene naar de andere kant van de Hoornstraat, voor de aanleg van de autosnelweg A11, definitief onderbroken. Voor de familie Raeman, die hun frituur De Stroopijp aan de kant van Den Hoorn al enkele jaren geleden zag onteigend worden, dreigen nu ook moeilijke tijden voor hun zaak aan de overkant. “Wij zetten onze frituur en bijhorende bistro daarom te koop.”

We slagen er nog net in om vanuit de Hoornstraat in het centrum van Den Hoorn de Natiënlaan over te rijden voor de afspraak met Eddy Raeman (62) en zijn vrouw en dochter. Nu is het definitief gedaan met de oversteek op die locatie. En op middellange termijn is het ook gedaan met het horecaverhaal van de familie Raeman in Den Hoorn, zo blijkt.

Populaire vader Henri

Dat verhaal begon in 1958, toen Henri Raeman startte met het wegcafé Oberbayern. Henri was een populaire figuur in de streek en samen met zijn echtgenote Stella, die in 1977 al overleed, maakte hij een groot succes van de zaak. In 1982 begon Henri’s zoon Eddy met een eigen frituur aan de zijkant van de zaak. Door het groeiende succes verhuisde Eddy met de frituur in 1990 naar het voormalige café De Stroopijp aan de overkant van de Natiënlaan, waar hij die zaak samen met echtgenote Sabine Bilaey erg succesvol uitbouwde.

Toen de expresweg, de N49, zou omgevormd worden tot een autosnelweg bleken zowel Oberbayern als De Stroopijp in de onteigeningszone te liggen. Oberbayern werd in september 2012 onteigend en al op het einde van die maand werd met de sloop begonnen. “Nauwelijks vier maanden na de start van de sloop, op 14 januari 2013, is hij gestorven door hartfalen. Ik durf zeggen dat hij gestorven is van verdriet”, liet Eddy ons enkele jaren geleden al weten.

“Nu de oversteek van de Natiënlaan hier volledig weg valt, begint er voor ons opnieuw een moeilijke periode” – Eddy Raeman

Maar ook Eddy en zijn vrouw Sabine Bilaey (59) en dochter Lien Raeman (29) hing onteigening boven het hoofd. Al in 2015 nam hij afscheid van De Stroopijp, maar uiteindelijk werd het pand pas in 2019 afgebroken. In anticipatie van de afbraak van De Stroopijp had Eddy aan de overzijde van de Natiënlaan een nieuwbouwcomplex met frituur en ook een naar zijn vader Henri vernoemde bistro laten bouwen. Hij keek er aanvankelijk erg naar uit om daar te beginnen, maar de gedachte aan zijn vader die stierf door verdriet bleef hem achtervolgen. Eddy sukkelde in een depressie, die hij maar langzaam te boven kwam door veel sport en gezonder leven. Zelf in de frituur of bistro werken kon hij niet meer aan; hij bleef en blijft nog altijd wel zijn drankenhandel runnen.

Oversteek weg

“Nu de oversteek van de Natiënlaan hier volledig weg valt, begint er voor ons opnieuw een moeilijke periode”, vertelt Eddy. “Ons cliënteel van de kant van Den Hoorn zal het erg moeilijk krijgen om ons te bereiken. Wij hadden eigenlijk ook niet verwacht dat de oversteek al zo vroeg zou worden onderbroken. Ja, er wordt volgende week wel een tijdelijke voetgangers- en fietsersbrug over de weg gebouwd, maar dat zal zeker niet voor iedereen een oplossing zijn. Mensen die met de auto vanuit Sint-Rita/Den Hoorn willen komen, moeten een omweg van maar liefst tien kilometer maken, via Lapscheure, waar ze nu nog wel kunnen oversteken. Er komt hier weliswaar een tunnel een paar honderd meter verderop, maar dat zal nog anderhalf jaar duren.”

Te koop

Eddy en zijn familie hebben dan ook een belangrijke beslissing genomen. De frituur en de bistro staan te koop. “Niet alleen door deze verkeerssituatie, maar ook doordat onze dochter Lien – die nu mee de zaak runt – nu een gezin heeft met een kindje en een echtgenoot die buiten de horeca actief is. Ze kan en wil dit niet alleen bolwerken”, legt Eddy uit. “We hebben geen haast om te verkopen, maar gaan ervan uit dat er na afloop van de werken wel gegadigden zullen opduiken. Het zal voor mij wel vreemd aanvoelen, na meer dan zestig jaar hier te werken en wonen aan weerszijden van deze weg.”