“We maken tijd voor ons gezin”: restaurant STORM sluit traditiegetrouw tijdens eindejaarsperiode

“Op het einde van het jaar maken we graag tijd vrij voor het gezin en blijft het restaurant enkele weken dicht”, zeggen Michiel en Nathalie van restaurant STORM op de Oostende Oosteroever. Net als veel andere horeca-uitbaters houden ze met kerst en nieuw de deuren gesloten. “Dat doen we heel bewust om er in het nieuwe jaar weer vol enthousiasme in te vliegen.”

Komend voorjaar zal het zes jaar geleden zijn dat restaurant STORM de deuren opende op de Hendrik Baelskaai in Oostende. Michiel Rabaey (42) en Nathalie Hiele (38) gooiden al snel hoge ogen en groeiden in korte tijd uit tot een van de gevestigde waarden in culinair Oostende. Hij staat in de keuken en zweert bij verse vis, zij ontpopt zich tot de perfecte gastvrouw. Allebei zijn ze geboren en getogen in Oostende en zijn ze niet enkel verliefd op elkaar, maar ook op hun stad en de zee. Wij konden Michiel nog net strikken voor een goede babbel alvorens hij en Nathalie kunnen genieten van vakantie..

“Net als veel vissers leggen we de riem er even af voor tijd met de familie” – Michiel Rabaey

Jullie sluiten de deuren van Storm in deze eindejaarsperiode en openen opnieuw op 11 januari. Een bewuste keuze?

“Toch wel. In ons eerste jaar deden we het restaurant nog open met die dagen, maar we stelden vast dat het niet zo makkelijk was om aan verse vis te raken. Heel wat vissers leggen er in deze periode ook even de riem af om kerst en nieuw met hun familie te vieren. Daarom beslisten we na dat eerste jaar ook steevast te sluiten op het einde van het jaar en te kiezen voor ons gezin. Onze zonen Emile en Lowie zijn 14 en 11 en we willen die dagen met hen doorbrengen. Qualitytime met de familie.”

Aha, mooie vooruitzichten.

“Zeg dat wel. Weet je, wat we ook doen, de zee is bij ons nooit veraf. Ook als we op reis gaan, moet die altijd aanwezig zijn. Desnoods rijden we daar zelfs een heel eind voor om. De zee zit als rasechte Oostendenaars in ons DNA.”

Over naar volgend jaar. Al grote plannen voor 2024?

“We hopen vooral dat er wat minder ellende zal zijn in de wereld, want dat houdt ons toch wel bezig. En ook dat er wat minder geklaag en gezaag is. Voor onszelf willen we vooral verder werken zoals we bezig zijn in een stabiele zaak. Hard werken, maar met even veel plezier als de voorbije jaren. En er staat een samenwerking met Ostend Beach op stapel, dat 15 jaar bestaat. Veel kan ik er nog niet over kwijt, maar het wordt sowieso fantastisch. Begin volgend jaar doen de organisatoren de plannen uit de doeken.”

Storm prijkt al enkele jaren met 14 op 20 in de Gault&Millau-gids. Dromen jullie ook van een Michelinster?

“Neen, voor ons hoeft dat niet. Mocht het er ooit van komen, gaan we een ster allicht niet weigeren, maar we liggen er eerlijk gezegd niet wakker van. We zijn gelukkig dat we quasi elke dag vol zitten en onze klanten kunnen laten genieten van onze gerechten. Dat is en blijft voor ons het belangrijkste.”

Iets helemaal anders nu. Vorig jaar liep je voor het eerst een marathon. Staat er weer eentje op de kalender in 2014?

“Twee zelfs. Eentje in Rotterdam waar ik echt een goeie tijd wil neerzetten. Dit jaar liep ik de marathon van Antwerpen, nadat we de avond voordien nog open waren en ik pas om 2 uur in bed lag. Niet de ideale manier, maar een mens mag al eens zot doen. (lacht) In Rotterdam wil ik goed voorbereid aan de start staan en zijn we de avond voordien sowieso gesloten. Daarnaast wil ik ook de marathon van New York lopen, maar dan puur voor het plezier.”

Nog een laatste vraagje: wat vind je van de visquota die onlangs bekendraakten?

“Voor onze vissers, die toch vooral op tong vissen, is dat een ramp. En de tong zal straks onbetaalbaar zijn. Ik vrees zelfs dat je over vijf jaar geen tong meer zal kunnen eten op restaurant. Maar er zijn nog zoveel andere vissoorten die lekker zijn. Denken we maar aan bot, schartong, hondshaai of pladijs. Alleen brengen die veel minder op, maar hopelijk kan daar in de toekomst verandering in komen. We wensen het de vissers in elk geval toe.”