“We genieten elke dag van onze eigen frituursnacks”: Kevin en Charlotte van frituur Passe Vite in Veurne zijn ‘s lands sportiefste frituristen

Noem frituur Passe Vite geen ‘frietkot’, want de befaamde burgers op de plaat zijn hier op restaurantniveau, net als de tafelbediening en de hygiëne. Nog opmerkelijk: uitbaters Kevin Verstraete en Charlotte De Saegher zijn fitte frituristen. “We sporten veel, zodat we veel frieten kunnen eten.”

Frituur Passe Vite is al ruim twintig jaar een vaste waarde in het stadscentrum. “Nadat ik afzwaaide aan Hotelschool Ter Duinen, werkte ik vijf jaar in de keuken van mijn broer zijn restaurant in Nieuwpoort. Achttien jaar geleden nam ik deze zaak over, samen met mijn toenmalige partner. Een passevite lijkt op een frituurvergiet, maar dient eigenlijk om puree te maken. Toch behielden we die ‘foute’ naam, maar we gaven er onze eigen betekenis aan: ça passe vite, het gaat hier snel”, knipoogt Kevin Verstraete (43).

Ondertussen staat Charlotte De Saegher (33) hier al negen jaar aan zijn zij. “Ik studeerde onthaal en public relations. Ook ik had voorheen al wat horeca-ervaring als zaalmedewerker in verschillende restaurants”, vertelt ze.

Burgers op de plaat

Samen vormen ze een geolied duo, met een vaste taakverdeling. “Kevin neemt de mise-en-place voor zijn rekening. Hij bakt ook de frieten en bereidt de burgers en alle andere snacks, die ik dan afwerk en inpak. Ik verzorg ook het hele sociale gebeuren: van het opnemen van de bestellingen tot het opdienen aan tafel en ook de sociale media. Voor onze vele vaste klanten schrijf ik een persoonlijke bedankingsboodschap op de burgerdoosjes, waarna zij daar dikwijls een foto van posten”, zegt Charlotte.

Met een veertigtal verschillende burgers à la plancha staat deze frituur vooral hiervoor bekend. “Ik vernieuw dit aanbod regelmatig, om zo mezelf uit te dagen en ook de klanten te blijven verrassen”, zegt Kevin. “Daarbij spelen we geregeld in op actuele hypes, zoals met het WK voetbal, de Barbie-film en nu de kerstperiode. We gaan hiervoor ook graag samenwerkingen aan met lokale leveranciers, zoals voor de Belle Furne-burger met rundsvlees uit Pervijze. Daar betaal je natuurlijk iets meer voor, maar er is zeker een grote vraag naar deze ‘premium burgers’. We merken dat velen onze frituur tegenwoordig als een betaalbaar alternatief zien voor een restaurant en hier uitgebreid komen tafelen.”

Hoe maken ze hier nog het verschil ten opzichte van andere frituren? “Uiteraard staat de kwaliteit van al wat we serveren voorop en daarom verversen we het vet dagelijks. Maar het gaat om meer dan dat. Ook vriendelijkheid vinden wij heel belangrijk, net als hygiëne en netheid. Ik kuis de vloer letterlijk op mijn knieën”, zegt Charlotte.

Tartaar met frieten

Na al die jaren proeft dit koppel nog elke dag zelf van hun frieten, wanneer ze achter de pruttelende ketels staan. “Dat is onze vorm van kwaliteitscontrole”, lacht Kevin. “Of onze frietjes dan de beste zijn? Dat weet ik niet, want we hebben er nog nooit ergens anders gegeten. Ik ben Kevin zijn frieten in ieder geval nog lang niet beu, net als zijn verse tartaarsaus. Die gaat hier – samen met de huisbereide stoofvleessaus – het vaakst over de toonbank. Ik eet geen frieten met saus, maar wel saus met frieten”, verrast Charlotte.

“Onze frituur is een betaalbaar alternatief voor een restaurantbezoek”

Dat valt geenszins aan haar slank lichaam te zien, maar daar zijn volgens haar verschillende redenen voor. “Sowieso zetten wij op deze paar vierkante meters dagelijks enkele duizenden stappen. Sinds corona kun je bij ons online bestellen, waarbij we ons dikwijls moeten haasten om alles tijdig rond te krijgen. Zo ging de werkdruk nog omhoog en daarmee dus ook de stress. Die dansen of zingen we na sluitingstijd van ons af tussen de tafeltjes”, toont Charlotte op enkele filmpjes op haar gsm.

Marathon van Valencia

“Tot slot zijn wij allebei fervente joggers, juist om elke dag van onze eigen frituursnacks te kunnen blijven genieten. Momenteel train ik voor de marathon van Valencia. Het eerste wat ik zal doen als ik weer thuis ben? Een frikandel eten en een frietje steken, natuurlijk!”