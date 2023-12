“We gaan voor à la carte bistro met losse sfeer”: Chef Diego De Baets (42) opent restaurant Atelier D The Bistro in Brugge

Op zaterdag 13 januari opent de ervaren chef Diego De Baets (42) de deuren van Atelier D The Bistro in het pand in de Hoogstraat waar nu nog De Gouden Kroes is gevestigd. “We gaan voor een à la carte bistro met fijne gerechten, maar wel met een losse, toegankelijke sfeer in de zaal”, zegt Diego.

Met ervaring in toprestaurants als Bartholomeus en Pure C, waar hij dus op sterrenniveau kookte, kan Diego De Baets mooie gastronomische adelbrieven voorleggen. Hij gooide daarnaast ook hoge ogen in tal van culinaire wedstrijden, zoals die van de club Prosper Montagné en werkte onder de noemer Atelier D ook als privéchef, dit vooral in Cannes en andere buitenlandse locaties.

Pure C

“Nadat Sergio Herman – met wie ik nauw samenwerkte – zich plots terugtrok uit Pure C in Cadzand, was het voor mij daar ook op een nogal abrupte manier afgelopen”, vertelt Diego. “Gelukkig nam horecaondernemer Miguel Boutte toen contact met me op. Hij is uitbater van restaurants De Sneeuwberg en de Vier Winden op de Markt in Brugge, maar ook van vis- en zeevruchtenrestaurant De Gouden Kroes in de Hoogstraat 12. Voor dat laatste restaurant zocht hij een overnemer en na wat besprekingen heb ik dus toegehapt.”

Meer dan een overname is het eigenlijk een geheel nieuwe start, want Diego zal aan de zaak een geheel nieuwe draai en ook een andere naam geven. “De volledige naam van de zaak wordt Atelier D The Bistro” , verduidelijkt Diego. “Onder de naam Atelier D was ik al bekend als privéchef.

A la carte

“We kiezen voor een à la carte fine dining bistro. Op de middag zullen we een lunchmenu serveren – tegen 39 euro voor voor- en hoofdgerecht – maar daarnaast werken we volledig à la carte. En we zullen ook regelmatig eens populaire klassiekers serveren zoals een zeebaars in zoutkorst.”