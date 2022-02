Wasbar opent nieuwe vestiging in 15de eeuws pand op de Markt in Brugge

Eind maart gaat een vestiging van Wasbar van start in een 15de eeuws pand op de Markt. Het wordt zo de elfde vestiging van het in Gent opgerichte concept, waar je een hapje eten eventueel kan combineren met een wasje draaien…

Het concept Wasbar vindt zijn oorsprong in Gent waar intussen bijna tien jaar geleden een eerste vestiging werd geopend in het hartje van de stad.

Iets drinken of een hapje eten terwijl je zit te wachten op schoon- of droogzwieren van je was in de wasserette, dat was het idee waar het allemaal mee begon. Intussen is Wasbar een bekend merk geworden met tien vestigingen over heel het land en is het doen van de was er toch eerder bijzaak geworden… Wasbar maakt nu deel uit van Top Brands, een maatschappij die ook nog de ketens Ellis, Pizza Hut en luxebakkerij Paul in portefeuille heeft. En zo strijkt Wasbar nu ook neer in Brugge. Niet zomaar in een achterafstraatje maar wel in een statig 15de eeuws pand op de Markt waar tot voor kort de tearoom Meridian gevestigd was. “Brugge stond al lang op onze wenslijst voor het openen van een Wasbar. Het is een prachtige en historische stad met een bruisend centrum, die jaarlijks ook enorm veel toeristen aantrekt”, zegt Johan Luypaert, product manager voor Wasbar.

De nieuwe vestiging in Brugge zal werk bieden aan 15 mensen en het bedrijf is overigens nog op zoek naar geschikte medewerkers.

Emma Bale

Binnen is plaats voor 75 personen, verspreid over twee verdiepingen, en er komt ook een terras vooraan. En er staan ook drie was- en drie droogmachines. Je zult er 7 dagen op 7 terechtkunnen voor ontbijt, brunch, lunch of, volgens de zaakvoerders een ‘uitgebreid diner’ ’s avonds. Een blik op de menukaart leert wel dat het toch vooral draait rond de snelle hap, op Amerikaanse leest geschoeid, zoals bagels, hamburgers en als ontbijt onder meer pannenkoeken met chocoladesaus.

“We hebben wel plannen om bij de opening van Wasbar Brugge enkele gloednieuwe gerechten op de kaart te lanceren en dit in samenwerking met onze kersverse merkambassadrice Emma Bale”, geeft Johan Luypaert nog mee.