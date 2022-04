Waardamse Saison is 100% West-Vlaams streekproduct

Waardamse Saison, gebrouwen door brouwerij Stokhove, krijgt de titel van 100% West-Vlaams streekproduct. Dat werd beslist door de meest recente erkenningscommissie streekproducten, POM West-Vlaanderen.

Waardamse Saison is nu één van de 581 erkende streekproducten en 412 producenten en verkooppunten die het label kregen. De erkende producten hebben stuk voor stuk een band met de streek en worden ambachtelijk geproduceerd in West-Vlaanderen.

Fruitige citrusachtige aroma’s

Het seizoensbier, dat leverbaar zal zijn van begin mei tot het einde van de zomer, is een friszurig goudblonde dorstlesser van hoge gisting met een sterke CO2-pareling en een witte schuimkop. Waardamse Saison biedt fruitige citrusachtige aroma’s en licht kruidige impressies van gras en boterbloemen. Het heeft een zachte moutzoetheid en is mattig bitter met een langhoudende bitterzure en lichte afdronk. Waardamse Saison heeft een alcoholgehalte van 5,6%.

Voor de brouwers Jan De Waele en Levi Høgenhall was deze erkenning ook een beetje een verrassing. “Onze saison is een bier dat werd gebrouwen met West-Vlaamse producten, waaronder hop uit Poperinge. De mensen van POM West-Vlaanderen zijn enige tijd langs geweest om alle info te ontvangen maar het was de Krant van West-Vlaanderen die ons het nieuws kwam melden dat we deze erkenning ook gekregen hebben”, weet Jan De Waele.

Het is een erkenning dat we als brouwerij sterk bezig zijn

De erkenning als streekproduct is voor de beide brouwers een nieuwe erkenning en waardering voor hun inzet om streekeigen producten te maken. “We zijn al een paar keer als winnaar van het Brugse BierFestival naar voor gekomen. We kregen van Unizo het HIB-label (Handmade in Belgium) en nu deze erkenning van de provincie West-Vlaanderen. Een erkenning waar we ook zeer trots op zijn, maar het is ook een erkenning dat we als brouwerij sterk bezig zijn. Er is trouwens ook interesse om bij een volgende gelegenheid na te gaan of onze whiskey als streekproduct gecatalogeerd kan worden”, weet Levi Høgenhall er aan toe te voegen. (GST)