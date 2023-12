Waar de sfeer van de jaren 70 bleef hangen: ‘t Eikenhof van Rosette (74) plots filmdecor voor ‘J’aime la vie’

De film ‘J’aime la vie’ van Mathias Sercu is nu te zien in de bioscoop. De film speelt zich dan wel af in de Ardennen, maar alvast voor enkele scènes liggen die blijkbaar in Moerkerke, bij ‘t Eikenhof van Rosette De Lille (74). “Ik weet zelf niet hoe ze bij mij uitgekomen zijn.”

Dammenaars – en zeker Sijselenaars en Moerkerkenaars – die goed opletten zullen tijdens de nieuwe film van Mathias Sercu een van de locaties herkennen. De film speelt zich af tijdens een familiereünie in de Ardennen, maar daar zijn zeker niet alle scènes opgenomen. Voor de binnenopnames van een feestje in een typisch Ardenese chalet trokken de uitbaters naar de Brieversweg in Moerkerke. Meer bepaald naar het nog steeds landelijk aandoende café bij recreatiedomein ‘t Eikenhof.

Bierglazen vervangen

De sfeer van de jaren 70, toen ‘t Eikenhof werd opgericht, is er blijven hangen. “Ergens in de vroege zomer van 2022 kwamen hier twee jongedames langs die vroegen of ze wat foto’s mochten maken. Ze zeiden dat de zaak in aanmerking kwam voor filmopnames”, zegt Rosette De Lille, die het domein met speeltoestellen, een kinderboerderij, en terras met cafetaria al runt sinds 1977. “Later is er dan nog twee keer een grotere filmproductieploeg komen kijken en in september van dat jaar zijn de opnames hier begonnen. De scène bestond uit een soort feestje waarbij mensen op de tapbiljart, die hier al sinds het begin staat, aan het spelen waren en anderen stonden te dansen. Er werd een jukebox bijgeplaatst, die hebben we hier immers niet, en de televisie die haar hangt werd voor de gelegenheid verwijderd. Aan de bar moest niet veel veranderd worden, al gebruikten ze wel bierglazen zonder zichtbaar merk.”

Met de familie kijken

“Het was hier wel een grote drukte, maar iedereen was wel vriendelijk en correct. De opnames duurden een volledige dag, van ‘s morgens vroeg”, gaat Rosette verder. “Mijn privéwoning hiernaast werd gebruikt door de acteurs en actrices om zich te verkleden en er was ook schminkster aan het werk. Eigenlijk weet ik nog altijd niet echt hoe ze hiervoor bij mij uitgekomen zijn. Maar het was wel eens een boeiende ervaring. Binnenkort gaan we met de hele familie de film bekijken in Kinepolis in Brugge.” (PDV)