Vroegere loketten Diksmuids station krijgen smakelijke herbestemming: “We zorgen voor positieve vibes”

De lokettenzaal van het station in Diksmuide is nu nog leeg maar tegen september vindt Woppaaaa, een bedrijf van de Koekelaarse Annelien Jonckheere, daar onderdak. Mensen met een autismestoornis zullen treinreizigers en anderen allerlei lekkers aanbieden.

Annelien Jonckheere is een sociaal onderneemster. Ze heeft verschillende initiatieven die mensen, die niet zo gemakkelijk kansen krijgen in de maatschappij, op het juiste pad zetten. Zo is er vzw De Boomhut die zich onder meer inzet voor mensen met autisme. Die vzw krijgt via Leader 130.000 euro overheidssteun voor de start van het Woppaaaa-project in Diksmuide.

Proefdraaien

“Ons oog viel op deze bijzondere locatie omdat er duizenden mensen de trein nemen”, duidt Annelien. “Met Woppaaaa brachten we al chocolaatjes en chips op de markt met een positieve boodschap. Die twee producten zullen zeker in ons eerste winkeltje in Diksmuide beschikbaar zijn maar we vullen dat aan met streekproducten. We zullen een automatenshop inrichten maar ook een gezellige ontmoetingsplaats waar we arbeidskansen zullen geven aan mensen met onder andere autisme.”

Half augustus wil Annelien al beginnen proefdraaien zodat ze in september de deuren kan openen voor iedereen die positief in het leven staat of die positieve vibes kan gebruiken.

