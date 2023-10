Vrij Polen wordt niet gesloopt

Het gonst van de geruchten dat het populaire volkscafé Vrij Polen straks tegen de vlakte gaat en dat het gedaan is voor de vele clubs die er onderdak vinden. De geruchten doken op nadat bekend geraakte dat het appartementenblok boven café Vrij Polen onlangs veranderde van eigenaar en verkocht werd. Wij vroegen uitbater Eddy Foket (63) of de geruchten kloppen.

“De geruchtenmolen rond de zogezegde sluiting van mijn café is bijzonder nadelig voor mijn zaak. Ik dreig enorm veel klanten te verliezen en wil dat toch even rechtzetten”, opent kastelein Eddy Foket. “Ik ben hier begonnen in 2010. Het complete appartementenblok met op het gelijkvloers café Vrij Polen was eigendom van de familie Verhulst-Verbrugghe. De verkoop van het appartementenblok inclusief café vond plaats tijdens de eerste week van augustus. Sindsdien gonst het van de geruchten dat het complete blok wordt gesloopt en plaats moet maken voor nieuwe appartementen.”

“De koper is een investeerder uit Brussel. Toen ik met de uitbating van café Vrij Polen ben begonnen was het café op sterven na dood. Ik werk me al 13 jaar uit de naad om er een goed draaiende zaak van te maken en dat is me ook gelukt. In 2025 ga ik effectief stoppen, want dan ben ik 65 jaar en ga ik met pensioen, maar dan wil ik wel de bloeiende zaak overlaten aan een opvolger. Intussen is Vrij Polen de thuishaven van 13 biljartclubs, één dartsclub, een kaartclub, een spaarkas, een vinkenmaatschappij en door de sluiting van praatcafé ’t Pleintje is daar nog een liefhebbersvoetbalploeg bijgekomen. Van een stopzetting is dan ook niets waar.”

Ruggensteun

Volgens café uitbater Eddy is de nieuwe investeerder van plan om de 12 appartementen in het blok, inclusief het café één voor één te verkopen. Ook het café zal te koop aangeboden worden. “Ik kan nu ook mijn café kopen, maar ik heb geen opvolger. Mijn dochter Charline, die mij nu dagelijks bijstaat, is niet van plan om de zaak verder te zetten. Ik ben van plan om na nog eens twee jaar het café over te laten aan een capabele uitbater. Ik ben zelfs bereid om de nieuwe uitbater wat ruggensteun te geven wanneer die start zodat de clubs die hier gevestigd zijn het goed blijven hebben. Die geruchten dat het hier straks gedaan is moeten nu absoluut stoppen. Ik wil niet dat mijn clubs vertrekken, integendeel er is hier nog ruimte genoeg voor nieuwe clubs. Ook de bijhorende feestzaal staat gratis ter beschikking. Vrij Polen is mijn levenswerk en ook dat van mijn vrouw Judith en dochter Charline. Het is hard werken, maar je krijgt er heel veel plezier voor terug”, besluit de enthousiaste uitbater. (CLY)