Vrienden openen nieuwe brasserie Quatre d’Or in Oedelem: “Met vier in dit avontuur gesprongen”

Op de markt van Oedelem werd brasserie Quatre d’Or vorige week feestelijk geopend. Sherlyn Persyn, Benjamin Pasbecq, Sarah Baeten en Timmy De Vrieze, twee bevriende koppels uit Beernem en Assebroek, realiseren daarmee hun droom: een eigen horecazaak uitbaten. “Op drie weken tijd onderging het interieur een metamorfose”, klinkt het.

Voor de zomer was de zaak op de Oedelemse Markt nog ‘Eethuis De Klimop’, maar sinds vorige week hangt er ‘Quatre d’Or’ boven het pand. Drie weken geleden kreeg het viertal de sleutels van hun eigen zaak, waar ze meteen met grondige renovaties startten. “Een nieuwe vloer, een nieuw interieur, verven, de zaak is niet meer te herkennen in vergelijking met vroeger”, legt Timmy De Vrieze uit.

Enkel voordelen

Elk van de vier uitbaters werkte jarenlang in verschillende horecazaken en toen de bevriende koppels op een namiddag bij samenkwamen, ontstond het idee om samen een brasserie te openen. “We zien hier alleen maar voordelen in. Puur praktisch is het gemakkelijker om de zaak met vier te runnen. We namen één iemand in dienst voor de keuken, maar voor de rest doen we heel veel zelf”, gaat Sherlyn Persyn verder.

Indoor speeltuin

In de zaak kan je onder meer terecht voor een cocktail en tapas. “Daarvoor richtten we vooraan een loungehoekje in”, gaat Timmys partner Sarah verder. “Maar evenzeer mikken we op gezinnen met kinderen. Over een aantal weken komt er een gloednieuwe indoor speeltuin”, klinkt het. Op de kaart staan klassieke Franse gerechten met vis en onder meer zes verschillende soorten vlees. “Ik heb jarenlang in de Brugse Vleescentrale gewerkt, vandaar de keuze om onder meer daar op te focussen”, vertelt Benjamin. Daarnaast zijn er ook vegetarische gerechten en serveert het viertal aangepaste gerechten voor kinderen.

“’s Namiddags doen we ook tearoom met de klassiekers en freakshakes voor kinderen”, vult Sarah’s partner Benjamin Pasbecq aan. Op zondag kan je er ook terecht voor een ontbijt. In totaal kunnen in het restaurant tot 75 mensen geserveerd worden. Buiten is er ook nog een terras met plaats voor maximaal 100 mensen. Met ‘Quatre d’Or verwijzen de uitbaters naar zichzelf, want wij zijn “de gouden vier”, lacht Benjamin.