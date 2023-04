Vrienden nemen bekende frituur in uitgaansbuurt over: “Een avontuur waar we ten volle willen voor gaan”

Joey Van Meerbeeck (32) en Stephen Vandenplassche (32) openen eind april een van de bekendste frituren van de badstad. Ze zetten zo het levenswerk van Mario Morel (61) en Francine Masson (62) verder. “We openen met gratis frieten voor iedereen”, klinkt het gemotiveerd.

Frituur Old Ham, op de hoek van de Kapucijnenstraat met de Langestraat, werd sinds 1988 uitgebaat door Mario en Francine. Na 35 jaar besloten ze echter andere oorden op te zoeken en een einde te breien aan de frituur waar ze jaren frieten hebben gebakken. Ze verkochten het gebouw en de nieuwe eigenaar liet de frituur overnemen. Joey en Stephen, twee goede vrienden, besloten hun kans te wagen.

“We werkten vroeger samen in een snoep- en horecacenter en zijn zo vrienden geworden”, vertelt Stephen. “Toen ik op een dag merkte dat deze frituur over te nemen stond, verwittigde ik al lachend Joey. Twee dagen later hadden we een mondelinge overeenkomst. Het was niet wat ik voor ogen had toen ik als kleine jongen aan werken dacht, maar dit is wel een avontuur waar we allebei ten volle willen voor gaan.”

Joey is de kleinzoon van Lucy Loes, de bekende Oostendse zangeres. “Het zou vreemd zijn Lucy Loes niet aanwezig zou zijn in de frituur”, pikt Joey in. “We willen haar hier eren door hier een kleine versie van haar borstbeeld – zoals die aan de Vistrap – te plaatsen en we zullen ook een burger naar haar noemen. Wat daar precies zal inzitten weten we nog niet, maar het wordt iets waarbij de link snel gelegd is.”

Beiden hebben al wat horeca-ervaring. “Vooral dat sociaal contact sprak ons allebei aan toen we nog in de horeca werkten”, vervolgt Joey. “Dat is iets wat we ook hier zullen hebben. Daar kijken we wel naar uit. We willen ook een losse sfeer creëren in de frituur. Zo zal je waarschijnlijk aan of al zittend op de vensterbanken kunnen eten. Maar er kan natuurlijk ook aan tafel worden gegeten.” (lacht)

Joey en Stephen willen ook de vegetariërs onder ons verwennen. “We kunnen er niet omheen: er zijn alsmaar meer vegetariërs”, zegt Stephen. “Joey is een talent in de keuken en kan van niets, iets maken. Ook de vegetarische producten, zoals een hamburger, gaat hij zelf maken. We zetten uiteraard ook in op de normale frituurproducten en er zullen ook verse hamburgers zijn. En niet onbelangrijk: we gaan in palmvet bakken.”

Tijdens de zomermaanden wordt de Kapucijnenstraat afgesloten voor het verkeer. “Dat is een extra troef, want dat betekent dat we een groot terras buiten kunnen plaatsen. We gaan ook weer over de middag openen, want dat was de laatste jaren niet meer het geval. Daarnaast zullen we tijdens weekdagen open doen tot middernacht en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 2 uur. We gaan ook frietjes thuis leveren”, besluit het duo.