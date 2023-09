Vrienden lanceren hun eigen bier Nois Tripel: “Dit is de ideale verfrissing”

Bram Verslype uit Merkem bij Houthulst en Sem Provoost uit Noordschote bij Lo-Reninge pakken uit met hun eigen bier Nois Tripel. “De ideale verfrissing in het warme nazomerweer”, vertellen de jonge ondernemers annex bierliefhebbers. Ze willen de komende periode hun bier verder op de markt brengen en dromen stiekem al van meer eigen bieren.

Bram Verslype is 24 jaar. Hij groeide op in Merkem en woont daar nog steeds. Bram verdient de kost als elektricien. “Ik voetbal bij Merkem Sport en speel minivoetbal. Ik was jarenlang actief bij de KSA van Merkem en daar leerde ik mijn kameraad Sem kennen.”

Sem is 26 jaar en zijn roots liggen dan weer in Noordschote. Intussen verhuisde hij naar Gent. Hij werkt bij Aikido.io, een softwaresecuritystart-up uit Gent. “Naast de KSA hebben we een gezamenlijke passie voor gerstenat”, zegt Sem. “We drinken graag een biertje en gaan vaak samen op café om verschillende streekbieren uit te testen.”

In de covidperiode ontstond het idee om zelf aan te slag gaan. Bram: “We mochten op een gegeven moment maar één knuffelcontact hebben. Zo zaten we elk weekend samen en testten we nieuwe bieren uit, vooral blonde bieren en tripels. Plots speelden we met het idee om zelf een tripel op de markt te brengen, een tripel die voor iedereen toegankelijk is. De droom was om met een eigen recept onze tripel op de markt te brengen en die droom konden we nu realiseren.”

“We hebben dit project lang verzwegen voor onze vrienden”

Voor de naam moest het duo even nadenken. “Er waren veel ideeën, de ene al beter dan het andere”, pikt Sem in. “Op een evenement raakten we aan de praat met iemand en die zei ‘ik drink noois’. Noois is West-Vlaams voor nooit en in het Engels een verwijzing naar het woord nice. We maakten er uiteindelijk Nois van, een dubbele lading dus.”

Brouwen doen ze niet zelf. “Daarvoor gingen we een samenwerking aan met microbrouwerij BeerSelect in Gent. In eerste instantie mikten we op een biertje van 6,5 graden om ook de niet-tripelfans warm te maken. Uiteindelijk is het 7,5 graden geworden. Het recept kunnen we natuurlijk niet prijsgeven, maar de toetsen van citroenschil zorgen wel voor een frisse smaak. Met het warme nazomerweer deze week is het een ideale verfrissing. Voor het etiket werkten we met de bierkleuren en onze slogan luidt: ‘Nois Brews, better times’. Er staat ook een QR-code op het etiket die je naar de website brengt”, klinkt het.

Nederland

Intussen zijn ze volop bezig met het op de markt brengen van Nois Tripel. “Nois Tripel hebben we lange tijd verzwegen voor onze vrienden”, zegt Bram. “Het bier stond voor het eerst op de kaart van De Kippe en we trokken er met onze vriendengroep naartoe. We bestelden de Nois Tripel, maar onze vrienden wisten toen nog niet dat het ons bier was. Nadat ze het proefden, hebben we dan bekendgemaakt dat dit ons bier was en de reacties waren positief. We zijn nu enkele weken op de markt en bestelden vier paletten. Intussen is er al bijna één palet de deur uit. Ook een Nederlandse bierfan kocht een bak toen hij even in België logeerde.”

Paté

Leveren doen ze gratis in Gent en binnen een straal van 20 kilometer rond Merkem. Sem: “De komende weken zetten we nog meer in op onze socials en willen we de mensen verder laten kennismaken. Ook groothandels en drankenhandels willen we aanspreken, eerst in België en daarna hopelijk buiten de landsgrenzen. Beenhouwerij Decupere in Beselare maakte al een paté op basis van ons bier. Naast De Kippe zijn er nog enkele horecazaken in Houthulst waar je ons bier op de kaart kan terugvinden. Naar cafés buiten Houthulst toe wachten we nog even tot onze gepersonaliseerde glazen geleverd worden. Deze uit de hand gelopen hobby vergt veel tijd, maar we doen het graag. Bram doet meestal de leveringen tijdens de week en ik ben de man van de cijfers. In het weekend gaan we samen op pad en vergaderen we. Of dit naar meer smaakt? Uiteraard willen we nog meer bieren uitbrengen, maar eerst willen we Nois Tripel goed van de grond krijgen. Mocht er een tweede bier komen, dan zouden we iets van rond de 5 graden doen.”