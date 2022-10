Voorstel op tafel om zomerevenementen vroeger te laten stoppen: “Terugkeren naar Bruges La Morte? Nee, bedankt!”

Een reeks klachten over geluidsoverlast neigen het stadsbestuur ertoe een aantal zomerse evenementen vroeger stop te zetten. Klinkende Kroegen zou al om 23 uur het zwijgen opgelegd worden en ook Benenwerk wordt zo goed als zeker aan banden gelegd. “Moeten we dan écht terug naar Bruges La Morte?”, klinkt het bij een ‘klinkende kroegbaas’. “Er is nog geen definitieve beslissing genomen”, sust burgemeester De fauw.

De voorbije zomer was de eerste in twee jaar zonder ook maar een enkele coronabeperking. En daar hebben de meeste Bruggelingen massaal van genoten. Het Cactusfestival, Moods, Klinkende Kroegen en Wijkklanken, de Brugge Tripeldagen en het vrijdags aperitief op de Vismarkt: het is maar een greep uit de evenementen die een massa volk op de been bracht en waarbij corona en andere miserie vlot werd doorgespoeld. Toch waren er ook Bruggelingen, weliswaar een minderheid, die minder opgezet waren met al dat feestgedruis. Bruggelingen die met hun klachten over geluidshinder ook een luisterend oor vonden bij het stadsbestuur.

Klinkende Kroegen

Via meerdere bronnen in de Brugse horeca vernamen we dat het stadsbestuur het evenement Klinkende Kroegen – een stadsorganisatie waarbij de Stad samenwerkt met kroegbazen die in of bij hun zaak tijdens de zomer op woensdag concertjes organiseren – een vroeger uur van stopzetting zou willen opleggen. Daar waar er jarenlang tot middernacht muziek mocht gespeeld worden, zouden de boeken nu al dicht moeten om 23 uur. Het stadsbestuur, in de personen van burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock (beiden CD&V) hadden hierover overleg met voorzitter van Horeca Brugge vzw Sandra Timmerman. Over Klinkende Kroegen was overigens eerder al heisa ontstaan doordat cultuurschepen Blontrock de potentiële deelnemers onderworpen had aan een loting om te mogen deelnemen, doordat er meer gegadigden zouden geweest zijn dan waar het stadsbestuur ruimte voor wilde maken op de evenementenkalender. Een loting waar de kroegbazen niet voorafgaandelijk aan de vergadering van op de hoogte waren gesteld, wat voor heel wat spanning en ongenoegen zorgde.

Klachten van bewoners

“Er is inderdaad overleg geweest met Horeca Brugge en daar hebben wij onze bekommernis geuit over de klachten van buurtbewoners die wij ontvingen over het evenement. Natuurlijk is het zo dat er, anders dan vorig jaar, heel wat evenementen plaatsvonden en dat ook Klinkende Kroegen er op volle kracht was”, zegt De fauw. (Vorig jaar haakten er veel kroegbazen af omwille van nog geldende coronabeperkingen, red.) “En zo is het idee van een stopzetting om 23 uur inderdaad wel geopperd door ons, maar ik benadruk toch dat er nog geen definitieve beslissing is genomen. Er zijn heel wat pv’s opgesteld”, klinkt het. (Volgens onze informatie 11 pv’s voor de 30 concertjes, red.) “En daar kunnen we ook wel niet naast kijken. We moeten ook rekening houden met de gewenste nachtrust van de bewoners. Maar er volgt dus nog verder overleg met de betrokken horeca-uitbaters”, klinkt het.

Benenwerk

Nogal wat kroegbazen zijn er alvast niet gerust in. “Als ik om 23 uur moet stoppen, is het sop de kolen niet meer waard”, wordt geopperd. “En moeten we dan echt terug naar Bruges La Morte?”, klinkt het vanachter een andere toog.

Sandra Timmerman van Horeca Brugge stelt zich in een reactie bijzonder voorzichtig op en stelt opmerkelijk genoeg geen weet te hebben van een voorstel of suggestie om Klinkende Kroegen een uur vroeger te laten stoppen. “Ik weet wel dat het stadsbestuur de zomerse evenementen die ze volledig zelf organiseert, zoals Moods en Benenwerk, vroeger wil laten stoppen om klachten rond geluidshinder tegen te gaan”, zegt Sandra Timmerman. “Ik zou niet weten waarom Klinkende Kroegen vroeger moet stoppen, over de concerten van Moods en over Benenwerk zijn veel meer klachten binnen gelopen.”

Op het dansfeest Benenwerk mocht dit jaar gedanst en dus muziek gemaakt worden tot 2 uur ’s nachts. Maar dat zal wellicht de laatste keer geweest zijn. “We hebben toch behoorlijk veel klachten ontvangen. Van bewoners, maar ook van een hotel-uitbater nabij de Burg die stelt dat er klanten waren die de hele nacht niet geslapen hebben”, zegt burgemeester De fauw. “Na de stopzetting van de muziek om 2 uur zijn er mensen die nog bij de bar blijven hangen en dan was er ook nog het probleem dat de afbraakwerken nog diezelfde nacht begonnen, met heel wat geluidshinder van dien, waardoor de hotelgasten nog niet konden slapen. Dus mogelijk moeten we dat toch iets vroeger laten eindigen, eventueel om 1 uur, zoals het eerder al was.”

Moods

Maar daar blijft het niet bij qua aanpassingen aan het Brugse zomerse amusement want de kans is reëel dat de Moods-concerten op de Burg niet meer terugkeren. “De mensen van Cactus Music, die Moods organiseren in opdracht van de Stad, zijn daar nu wel wat nerveus over. We vragen ons af of we diezelfde formule moeten blijven behouden”, zegt burgemeester De fauw. “Er zijn misschien ook andere culturele spelers die iets kunnen betekenen. Moods is ook een erg duur project voor de stad. Zou het niet beter zijn om meerdere kleinere concertjes verspreid over de stad te organiseren aan een beperkte ticketprijs, in plaats van die grote gratis concerten op de Burg?” Nog veel vragen dus, maar de kans dat de zomer van 2023 anders en wellicht ook stiller zal zijn dan die van 2022 is reëel.