Voormalige gocartverhuring wordt eventlocatie

Op de zeedijk van Oostduinkerke is een voormalige gocartverhuring de voorbije maanden omgebouwd tot een eventlocatie met zicht op zee. Uitbaatster Hilde Claes verhuurt ‘Hoogtij’ voor vergaderingen, workshops of familiefeesten.

Hilde Claes (50) woont met haar gezin in Vlaams-Brabant. Oostduinkerke vormt echter al een twintigtal jaar een tweede thuis voor hen. “Vorig jaar zagen we dat dit pand te koop stond, op het moment dat ik als human resources-manager op zoek was naar een nieuwe, creatievere uitdaging. Zo vielen alle puzzelstukjes ineen en besloot ik hier een eventlocatie van te maken”, vertelt ze.

Tot vijftig man

Die doopte ze ‘Hoogtij’, verwijzend naar de zee die voor het raam heen en weer rolt, en naar de uitdrukking ‘hoogtij vieren’. “Garnalen vissen doe je bij laagtij; feest vieren doe je bij hoogtij. Behalve voor feesten, kun je hier ook terecht voor vergaderingen of workshops. Afhankelijk van de activiteit is er plaats voor tot vijftig man”, zegt Hilde.

Zij leefde zich uit voor de inrichting, waar ze koos voor een moderne stijl met warme kleuren. Hoewel dit interieur helemaal vernieuwd is, verraden sommige sporen aan de muren nog de vorige functie als gocartverhuur Speedy. “Die rijtuigen maakten evenwel plaats voor drie toiletten, een douche en een industriële keuken. Achteraan komt er later nog een tuintje met olijfbomen”, zegt de uitbaatster terwijl ze ons rondleidt.

Samenwerken

Als belangrijkste troeven noemt zij het zeezicht en de vrijheid van een privélocatie, wat dit concept echt uniek maakt. “Je kan de ruimte afhuren voor een aantal uren of per dag, met of zonder zelfgekozen catering. Uiteraard wil ik ook de zee zelf betrekken in ons aanbod. Daarvoor wil ik graag de samenwerking aangaan met andere ondernemers in de buurt, bijvoorbeeld voor teambuildings of overnachtingen, of huwelijksceremonies op het strand. Zelf denk ik eraan om een aantal strandspelen ter beschikking te stellen, een arrangement met de garnaalvissers of andere groepsactiviteiten in de regio uit te werken”, aldus Hilde.

Hoogtij is gevestigd in Zeedijk 451 in Oostduinkerke. Meer info vind je op www.hoogtij.be en op de socialemediakanalen. (Wouter Verheecke)