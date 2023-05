Voormalige feestzaal en kroeg ’t Paenhuys in de Dentergem onder de sloophamer verdwenen

Een stukje geschiedenis verdwijnt uit het straatbeeld van Dentergem. In de Gottemstraat is de afbraak van feestzaal en café ’t Paenhuys begonnen.

De horecazaak dateert uit 1902 en heette toen nog De Nieuwe Tijd. Rond 1928 nam eierhandelaar Camiel Nemegheer de zaak over en veranderde de naam in De Brouwerij, een knipoog naar de vlakbij gelegen brouwerij Desplenter (later RIVA, nvdr). Nog later veranderde de naam naar ’t Christen Volkshuis en in 1957 kwam feestzaal ’t Brouwershof erbij. In 1988 kreeg de zaak met ’t Paenhuys zijn laatste naam. “Een verwijzing naar zijn verleden als gedeeltelijke stokerij”, weet burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht), zelf heemkundige. “Omdat er bij een dak uit stro een groter brandgevaar is, koos men er begin 20ste eeuw voor om als een van de eerste woningen in Dentergem dakpannen te gebruiken. Vandaar ’t Paenhuys.”

Begrip

’t Paenhuys groeide onder cafébazin Erna De Backer uit tot een begrip in de ruime regio. “Er waren dagen dat er vijf bussen naar ’t Paenhuys afzakten om er te kijken naar optredens van artiesten als Eddy Wally, Nicole en Hugo of Salim Seghers”, herinnert de burgemeester zich. Na de sluiting werd het pand nog verhuurd aan een Pool om er werkmateriaal in onder te brengen, maar na inspectie bleken er dertig landgenoten in te wonen die bijklusten. De zaak kwam in 2016 voor de rechtbank.

Kmo-zone

De site van de brouwerij wijkt nu voor een nieuwe kmo-zone en dus moet ook het café, dat in 2009 definitief de deuren sloot, tegen de vlakte. De werken zijn al goed opgeschoten.

(vadu)