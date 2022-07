Voormalig advocaat opent restaurant Table Damme langs Damse Vaart

Langs de Damse Vaart in Damme opende onlangs Table Damme de deuren, een verwijzing naar ‘table d’ amis’ en het gastronomische Damme. “Hier eet je alsof je uitgenodigd wordt bij vrienden of familie”, zegt chef Sabien De Brabandere, die na een jarenlange loopbaan in de advocatuur een nieuwe weg inslaat.

In het pand langs de Damse Vaart waar destijds taverne Het Wilgenhof was gehuisvest, en dat jarenlang leegstond, opende Sabien De Brabandere (55) onlangs restaurant Table Damme. “Een table d’amis in Damme dus, vandaar Table Damme”, verklaart Sabien meteen de naam van haar horecazaak. “Het is alsof je uitgenodigd wordt bij vrienden of familie, dus zonder dat je op voorhand weet wat je voorgeschoteld zal krijgen in een nonchalante sfeer. Nieuwsgierig en met een hongerige maag”, lacht Sabien.

Carrièreswitch

Sabien De Brabandere is juriste van opleiding, werkte jarenlang als advocaat en de voorbije jaren ook als erkend bemiddelaar in geschillen. “Ik vond het altijd al leuk om te koken en mensen te ontvangen in een gezellige, ontspannen sfeer. En ik heb een uitgebreide verzameling kookboeken staan van chefs waardoor ik me graag laat inspireren. Van sterrenchefs zoals Sergio Herman maar ik hou evenzeer van de mediterraanse keuken van Ottolenghi of van de gerechten van Jeroen Meus of Wim Ballieu”, vertelt Sabien.

Om te delen

“Toen we dit pand hier in Damme zo’n twee jaar geleden kochten was dit aanvankelijk niet met de bedoeling om er een restaurant van te maken, wel om er vrienden in een aangename sfeer te kunnen ontvangen. Maar gaandeweg groeide dan toch de zin om een deel van het pand in te richten als horecazaak.”

Bij Table Damme – waar je op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt komen lunchen tussen 12 en 14.30 uur – krijg je geen menukaart gepresenteerd maar de lunch, bestaande uit een voor- en hoofdgerecht voor dertig euro, wijzigt er wel om de twee dagen. “Ik werk dagelijks met seizoensgebonden verse producten. Verwacht geen aan tafel gebracht gedresseerd bord maar wel mooie schotels op tafel om te delen met je gezelschap. De maximale bezetting is 24 personen, dus reserveren is zeker aangeraden”, geeft Sabien nog mee.