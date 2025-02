Voorjaarseditie Jong Keukengeweld gaat bijna van start: reserveren kan vanaf maandag 10 februari

Jong Keukengeweld is back, dat wisten we al. Traditiegetrouw vinden er twee culinaire jongerenacties per editie plaats: eentje in het najaar en eentje in het voorjaar. In oktober en november schoven reeds tienduizenden jongvolwassenen aan bij één van de deelnemende restaurants, waaronder ook de 22 West-Vlaamse zaken. Wie in maart en april van deze voordelige menu wil genieten, kan op 10 februari proberen een plekje proberen te bemachtigen.

Het concept blijft – ook na de korte pauze – hetzelfde. Foodies tussen 18 en 35 jaar kunnen voor een vaste prijs van 59 of 69 euro per persoon een driegangenmenu met aangepaste dranken reserveren in één van de deelnemende restaurants. De chefkoks in die gastronomische zaken zitten trouwens in dezelfde leeftijdscategorie als hun gasten, zij omarmen deze jonge fijnproevers maar al te graag. In West-Vlaanderen openen maar liefst 22 restaurants hun deuren voor Jong Keukengeweld, het hoogste aantal van alle provincies.

Twaalf daarvan draaien al even mee in het circuit:

Tomas Puype van Franco Belge (Brugge)

(Brugge) Ruige Vermeire van LESS Eatery (Brugge)

(Brugge) Hendrik Dequeker van Locàle (Brugge)

(Brugge) Destin Cannaert van Bar Bulot (Zedelgem)

(Zedelgem) Fran Mertens van Dunas (Knokke-Heist)

(Knokke-Heist) Elien Verhulst van Vlass (Middelkerke)

(Middelkerke) Pieter Puype van Barisdam (Kortemark)

(Kortemark) Timon Michiels van Carcasse (Koksijde)

(Koksijde) Baptiste Tieberghien van Lin’eau (Wielsbeke)

(Wielsbeke) Jan Devos van Bassud (Torhout)

(Torhout) Bart Hoornaert van Vonk (Izegem)

(Izegem) Michael Vanderhaeghe van Hostellerie Saint Nicolas (Ieper)

Daarnaast zijn er tien gezichten die in oktober voor het eerst kookten voor al dat jong geweld:

Laurent Law van Rock-Fort (Brugge)

(Brugge) Hielko Decorte van Floris (Brugge)

(Brugge) Dimitri Proost van Haut (Oostende)

(Oostende) Terence McGarrity van Paroles Paroles (Oostende)

(Oostende) Marie Pieters van Pauline (Kortrijk)

(Kortrijk) Laurent Messine van Vividu (Harelbeke)

(Harelbeke) Emin Avdovic van Julien (Nieuwpoort)

(Nieuwpoort) Luigi Lefevre & Nordin Valcke van Le Nord (Roeselare)

(Roeselare) Floor Vandenbussche van LOS (Torhout)

(Torhout) Dean Masschelein van Nast (Izegem)

Reserveren voor deze actie loopt zelden van een leien dakje. Ook in september – toen kon gereserveerd worden voor de najaarsetentjes – kon de website de gigantische interesse niet meester. Of het nu beter lukt, zal je zelf merken op maandag 10 februari om 9 uur. Dan gaan de spreekwoordelijke lijnen open en kun je een voordelig(e) lunch of diner vastleggen in jouw restaurant naar keuze.